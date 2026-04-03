Какво ще се случи в кръг №29 от Sesame НБЛ според Людмил Хаджисотиров

Кръг №29 в Sesame Национална баскетболна лига стартира на 4 април (събота) и приключва на 6 април (понеделник), а преди това Sportal.bg потърси Людмил Хаджисотиров - Удо, за да направи своите прогнози за предстоящите срещи.

Левски - Шумен (04.04 - 18:00 ч. - зала “Триадица”)

“Този мач според мен ще е доста интересен. Труден мач. До момента Левски спечелиха два пъти през сезона, имат няколко по-опитни играчи плюс Седариан Рейнс, който вкарва спокойствие в подкошието, заедно със Златин Георгиев. Същевременно най-талантливият им гард Момчил Кадиев е контузен, което им влияе доста на играта. Митко Маринчешки също не игра в последния мач, така че това е важно дали той ще се включи. От друга страна си личи, че при Шумен има подобрение в играта. Бяха на косъм да победят Академик в Пловдив, загубиха с продължение. Мисля, че тримата им чужденци за нашето ниво са добри играчи и правят разлика с телата, атлетизма си и уменията. Проблемът там е, че нямат българи, които да са много опитни. Костадин Лазаров игра добре в последния мач и им е основен, но беше дисквалифициран, не знам дали ще играе в следващия двубой. Въпреки това, чисто психологически, тъй като два пъти са паднали до момента Шумен, мисля че те ще са много мотивирани да вземат поне един мач в дербито на опашкарите. Прогнозата е трудна, но давам малко преимущество на Шумен. “

Ботев Враца - Спартак Плевен (04.04 - 18:00 ч. - зала “Арена Ботевград”)

“Надявам се да стане интересен двубой, чисто като фен. При Спартак Плевен очевидно в момента са най-горещия отбор, имат шест поредни победи. С всички промени, които направиха са много уплътнени на всички позиции. Реално имат нов треньор, който е най-опитният и най-класният в първенството, с доста дълга история. Добавиха Павлин Иванов, Макклауд, който е почти като нов играч, защото го нямаше от толкова много време, може би е най-добрият гард или играч в първенството, поне последния месец. Добавиха и Джон Флорвиъс, който е много голямо тяло. Също така Юмипиг, който е опитен гард, така че тази комбинация плюс вече около месец и половина работа с Желко Лукаич е много солидна основа и неслучайно имат и толкова много победи. Мисля, че купата не им беше цел като представяне, а по-скоро плейофите и всичко върви в тази посока. Ботев Враца продължават да са много приятна изненада. Играят много добре, в последния мач се включи младо момче Кристиян Занов с 14 точки, който е на 17 години, на мястото на Хоутън, така че това беше също доста позитивно и за българския баскетбол като цяло. Важно е дали ще може да играе и Хоутън, за да има повече съпротива в подкошието, защото при Плевен има много големи тела вече и атлетични. Това ще предопредели дали може да стане добър мач. Интересното е, че след смяната на треньора, Миро Ралчев продължава да върши много добра работа и до момента мисля, че те нямат загуба, откакто той е треньор. Но смятам, че класата и опитът на Плевен ще натежат в тази ситуация и Спартак ще спечелят.”

Миньор 2015 - Берое Стара Загора (04.04 - 19:00 ч. - зала “Борис Гюдеров”)

“Ще е интересен мач. Миньор загубиха с голяма разлика от Спартак в Плевен, но след това имаха коренно противоположно лице срещу Балкан и направиха една от изненадите в първенството. Спечелиха по добър и убедителен начин, общо взето през целия мач водиха и доминираха, което би трябвало да им вдъхне самочувствие и повече увереност. В момента те са здрави, защото през сезона имаха проблеми с контузии и добавиха един доста добър реализатор и играч Прайс, който мисля, че им пасна много добре и им помага. При тях основният фактор Х е защитата. Ако те играят добре в защита, имат класа в нападение, могат да спечелят почти срещу всеки отбор в лигата. Берое са доста крив отбор, сменят защити, непостоянни са, но имат потенциал да направят изненада и до края в първенството, въпреки това смятам, че Миньор ще спечели мача.”

Рилски спортист - Локомотив Пловдив (05.04 - 13:00 ч. - зала “Арена СамЕлион”)

Рилски спортист мисля, че са фаворит в този мач и ще спечелят. Останаха само с един истински център Едуардс, но смятам, че Бъчков много добре се включва като алтернатива и нещо различно на 5, защото те нямат друг избор. Стават по-нестандартни, въпросът е срещу по-силни отбори дали ще могат да се справят в подкошието, особено в плейофна серия. Но в този мач мисля, че ще играят добре, дори най-вероятно могат да спечелят по категоричен начин, особено ако в Локомотив Пловдив не играят всичките контузени състезатели. Защото двама играчи бяха изнесени на носилка, надявам се да нямат сериозни контузии, но предполагам, че трудно ще се върнат буквално за следващия двубой, плюс най-добрия им играч Рамзи няма най-вероятно да играе. Това наклонява много везните в полза на Рилски спортист, иначе Локомотив Пловдив до момента правят много добър сезон.”

Балкан - Черно море Тича (06.04 - 19:15 ч. - зала “Арена Ботевград”)

“Това е интересен мач и от психологическа гледна точка. Реално както Балкан загубиха полуфинала, така с едно отсъждане можеше да е обратното. Те имат да доказват, че всичките промени, които се случват в клуба и в отбора са за добро и са позитивни. Реално мачът ще е като преиграване на този полуфинал, защото е и в същата зала в Ботевград. Нов треньор, нови играчи в лицето на Макконико и Тадж Грийн, така че мисля, че Балкан са уплътнени и са доста опитни на всички позиции. Същевременно е много важно дали ще играе и Пищиков, и Андрей Иванов, който се контузи в последния мач. Защото Черно море има изграден шампионски отбор, имат много силни и атлетични чужденци, тази година имат и опитни доказани българи т.е. имат всичките инструменти да могат да станат шампиони. Плюс това за пръв път тази година имат времето между купата и плейофите да излязат от форма донякъде след купата, после да влязат в по-добра форма за плейофите и да играят силно. За мен, конкретно в този мач, ако Пищиков и Андрей Иванов играят давам малко преимущество на Балкан. Ако не играят, тогава мисля, че Черно море ще имат по-голям шанс да спечелят.”

Снимки: Sportal.bg