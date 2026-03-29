Мирослав Банчевски: Излязохме победители от гигантския сблъсък

Вчера, Левски (Карлово) надви у дома Гигант (Съединение) с 3:2. Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Мирослав Банчевски, технически директор на домакините коментира пред клубния сайт.

Левски (Карлово) се справи с Гигант

„Излязохме победители от гигантския сблъсък. Вместо да поведем с 2:0 ни изравниха след една контраатака и след това гостите имаха преимущество. След почивката момчетата се съвзеха. Изпълни се максимата, че треньорът си изкарва парите на почивката. В един момент заваля много силен дъжд, но това не развали мача. Публиката се наслади, изпрати играчите с аплодисменти. Винаги правим подобни мачове с „гигантите“ тук в Карлово – зрелищни и интересни, но нямаше грубости, нямаше проблеми, така че мисля, че ще имаме сили и за сряда. Отиваме в Куклен, за да си продължим серията. Започваме цикъл сряда-събота, в който най-важно е възстановяването на играчите“.

