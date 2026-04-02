Мартин Методиев: Ботев (Ихтиман) е стабилен

На 22 април, Бдин (Видин) ще играе полуфинал с Ботев (Ихтиман) от турнира за купата на Аматьорската лига.

Мартин Методиев, треньор на Бдин коментира изтегленият днес жребий пред Sportal.bg.

„Който и да ни се беше паднал, все ще е трудно. Няма случайни отбори на ниво полуфинали. Ботев (Ихтиман) разполага с добри опитни футболисти. Мачът е един и трябва да завърши с победител. Всяка грешка може да е фатална. Достигнали сме дотук и ще се опитаме да продължим напред“.