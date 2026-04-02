Учител от Уелингтън ще бяга на маратона в Лондон в памет на дъщеря си

Преподавател в начално училище в Уелингтън се готви да участва в Лондонския маратон в памет на своята дъщеря, набирайки средства за болницата Great Ormond Street.

Хари Фостър, учител на шести клас в началното училище St John’s C of E, поема предизвикателството, за да подкрепи благотворителната кауза. След внезапната смърт на дъщеря им Оливия Роуз Фостър, която си отива от този свят едва на 15 месеца, г-н Фостър и съпругата му са събрали над 120 000 паунда за благотворителност.

Семейството продължава да набира средства за Great Ormond Street и 2Wish – две организации, които са им оказали подкрепа по време на тежката им загуба.

“По време на Лондонския маратон ще бягам за Оливия и ще пазя паметта ѝ жива. Ще събирам средства за една наистина невероятна благотворителна организация“, споделя той.

Тази година участието на г-н Фостър в маратона е част от по-голяма инициатива в памет на дъщеря му, включваща поредица от 15 полумаратона – по един за всеки месец от живота на Оливия. Той вече е завършил състезания в Тонтън, Бат и Барселона.

“Като семейство си обещахме да накараме Оливия да се гордее с нас и това е огромна възможност да го направим, като поема предизвикателството от 26 мили (42 км)“, казва г-н Фостър.

“Be More Like Olivia (Бъди повече като Оливия) е фразата, която използваме, за да преминем през всеки труден ден, и съм сигурен, че ще си я повтарям често по пътя.“