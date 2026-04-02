Учител от Уелингтън ще бяга на маратона в Лондон в памет на дъщеря си

  • 2 апр 2026 | 15:00
  • 690
  • 0
Преподавател в начално училище в Уелингтън се готви да участва в Лондонския маратон в памет на своята дъщеря, набирайки средства за болницата Great Ormond Street.

Хари Фостър, учител на шести клас в началното училище St John’s C of E, поема предизвикателството, за да подкрепи благотворителната кауза. След внезапната смърт на дъщеря им Оливия Роуз Фостър, която си отива от този свят едва на 15 месеца, г-н Фостър и съпругата му са събрали над 120 000 паунда за благотворителност.

Семейството продължава да набира средства за Great Ormond Street и 2Wish – две организации, които са им оказали подкрепа по време на тежката им загуба.

“По време на Лондонския маратон ще бягам за Оливия и ще пазя паметта ѝ жива. Ще събирам средства за една наистина невероятна благотворителна организация“, споделя той.

Тази година участието на г-н Фостър в маратона е част от по-голяма инициатива в памет на дъщеря му, включваща поредица от 15 полумаратона – по един за всеки месец от живота на Оливия. Той вече е завършил състезания в Тонтън, Бат и Барселона.

“Като семейство си обещахме да накараме Оливия да се гордее с нас и това е огромна възможност да го направим, като поема предизвикателството от 26 мили (42 км)“, казва г-н Фостър. 

“Be More Like Olivia (Бъди повече като Оливия) е фразата, която използваме, за да преминем през всеки труден ден, и съм сигурен, че ще си я повтарям често по пътя.“

Маринела Нинева с две победи в първия ден на "Созопол рън"

  • 5 апр 2026 | 09:20
  • 437
  • 0
Програмата "Планета Атлетика" стартира от Зидарово

  • 5 апр 2026 | 08:32
  • 319
  • 0
Георги Павлов: Пловдив може да стане международен център на леката атлетика

  • 3 апр 2026 | 16:52
  • 835
  • 1
Ямбол ще бъде домакин на Държавното първенство по модерен петобой за юноши и девойки

  • 3 апр 2026 | 01:14
  • 716
  • 0
Вархолм и Дом Сантос ще премерят сили на Диамантената лига в Сямън

  • 2 апр 2026 | 14:03
  • 340
  • 0
Мъж ще бяга на Лондонския маратон в подкрепа на благотворителна организация за бежанци

  • 2 апр 2026 | 13:06
  • 408
  • 0
Виж всички

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 53815
  • 210
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 206782
  • 856
Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 30723
  • 131
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 36732
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 13496
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 48026
  • 43