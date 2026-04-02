Олимпийска шампионка в ски бягането наказана за 18 месеца заради допинг

  • 2 апр 2026 | 14:41
Олимпийската шампионка по ски бягане Виктория Карл е наказана за 18 месеца заради положителен допинг тест, съобщиха от Германската антидопингова агенция (NADA).

Като се вземе предвид временната ѝ санкция от миналата пролет, златната медалистка от отборния спринт през 2022 година ще бъде наказана до 25 ноември, уточни NADA. Решението може да бъде обжалвано в Спортния арбитражен съд (КАС).

30-годишната Карл даде положителен тест за забраненото анаболно вещество кленбутерол на 3 април. Тя каза, че не е знаела, че лекарство за кашлица, което ѝ е предписано от лекар, съдържа тази субстанция. NADA искаше тя да бъде наказана за две години и впоследствие страните постигнаха споразумение за разрешаване на случая, но Световната антидопингова агенция (УАДА) възрази и заяви, че случаят трябва да бъде уреден чрез спортните закони. В резултат на това и по искане на Карл, делото отиде в независимия Германски спортен арбитражен съд (DIS), който наложи 18-месечното наказание.

Карл пропусна Олимпийските игри в Милано-Кортина, но ще може да се състезава отново през следващия сезон, когато Световното първенство ще се проведе във Фалун, Швеция, пише ДПА.

Снимки: Gettyimages

