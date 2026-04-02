Български боксьори ще участват в престижен турнир в Баку

България ще вземе участие в престижния турнир „Великият път на коприната“. Националите ни при мъжете ще влязат в конкуренция с над 120 национални състезатели от три континента. Традиционната международна надпревара за мъже ще се проведе в Баку от днес до вторник, 7 април.

Съставът ни ще бъде воден от Валентин Поптолев. България залага предимно на млади таланти, всеки от които вече доказан на международната сцена и при мъжете.

Първи от националите ни в Баку ще се изяви Викторио Илиев. Той ще се изправи днес около 15:45 часа срещу Лаша Ганидзе (Грузия).