Вархолм и Дом Сантос ще премерят сили на Диамантената лига в Сямън

Двама от най-великите състезатели на 400 метра с препятствия в историята ще продължат съперничеството си на Диамантената лигав Сямън (Китай) на 23 май.

Бразилската звезда в бягането на препятствия Алисън Дос Сантос ще се присъедини към дългогодишния си съперник Карстен Вархолм във втората от двете последователни срещи между двете звезди в бягането на 400 метра с препятствия.

Към тях ще се присъединят номер четири в света Абдерахман Самба от Катар и китайският шампион Гонг Дебин.

Дос Сантос и Вархолм революционизираха бягането на 400 метра с препятствия през последните години с безброй рекорди и световни титли. Вархолм е световен рекордьор с 45.94 и трикратен световен и еднократен олимпийски шампион.

Норвежката звезда спечели третата си титла от Диамантената лига миналия сезон и постави нов рекорд на Диамантената лига от 46.28 в Силезия.

Дос Сантос спечели титлата от Диамантената лига през 2022 и 2024 г. и беше коронясан за световен шампион през 2022 г. Той е и двукратен бронзов медалист от Олимпийските игри и третият най-бърз атлет в историята след Вархолм и Рай Бенджамин.