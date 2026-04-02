Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  2 апр 2026 | 13:55
Калин Златков и Анина Цурбриген спечелиха слаломите за купа "Пирин", валидни за ФИС, които се проведоха в Банско.

Двамата национали затвърдиха добрата си форма в края на сезона, след като в предходните два дни успяха да спечелят гигантския слалом за купа "Пирин" във вторник и гигантския слалом от Държавното първенство в сряда.

При мъжете Златков триумфира с общо време от двата манша от 1:39.50 минути. Той бе най-бърз и при двете преминавания на пистата "Томба", като записа времена от 48.35 секунди и 51.15 секунди.

Втори с изоставане от 2.73 секунди завърши Константин Стоилов, на трето място с изоставане от 3.73 секунди остана Марко Семерджиев.

При жените Цурбриген зае първото място с време от 1:47.02 минути. Тя също бе с най-добро време и в двата манша. Втора на 1.26 секунди финишира Алесандра Мансфийлд от Швейцария, а трета на 1.93 секунди се класира Мара ван дер Фалк, също от Швейцария.

Днешните стартове бяха валидни и за Държавните първенства при юношите и девойките до 18 и до 21 години:

юноши до 18 години: 1. Стоян Лазаров 2. Димитър Божков, 3. Юлиан Павлов
девойки до 18 години: 1. Ева Колева, 2. Мелина Милева

младежи до 21 години: 1. Марко Семерджиев, 2. Симон Ерик Стоянов, 3. Димитър Грибачев
девойки до 21 години: 1. Зорница Серафимова, 2. Теодора Кюранова

Следвай ни:

