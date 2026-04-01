  • 1 апр 2026 | 12:55
  • 684
  • 0
Футбол, футзал, минифутбол и баскетбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

1-апр-2026  20.15   ФК Саяна - ФК Дулизелм (минифутбол)
1-апр-2026  21.15   Смоците - Райкомерс (минифутбол)
1-апр-2026  17.00   Несебър (Несебър) - Созопол (Созопол) (футбол III-та
лига)
1-апр-2026  17.00   Марица 1921 (Пловдив) - СФК Раковски (Раковски) 
(футбол III-та лига)
2-апр-2026  20.15   Полигран - Малки Страсти (минифутбол)
2-апр-2026  21.15   Амиго Северозапад - МФК Булгари (минифутбол)
4-апр-2026  16.00   ФК НСА – ФК Пълдин (футбол жени)
4-апр-2026  16.00   ФК ЛП Супер Спорт – ФК Пирин 22 (футбол жени)
4-апр-2026  16.00   ЦСКА III (София) - Пирин 1912 (Гоце Делчев) (футбол
III-та лига)
4-апр-2026  16.00   Левски София Запад - Черно море (футзал)
5-апр-2026  13.00   Левски София Запад - Черно море (футзал)
5-апр-2026  16.00   ФК Спортика – ФК Севлиево Лейдис (футбол жени)
5-апр-2026  13.00   ЦСКА (София) - Септември (София)  (футбол U18)
5-апр-2026  10.30   ЦСКА (София) - Левски (София)  (футбол U14)

ББЛ:
31-мар-2026     19:30   Б       Запад   Фаб Файв        Велбъжд 2002 Кюстендил
31-мар-2026     21:30   Б       Запад   София Викингс   Политехника Б
01-апр-2026     19:30   В       Запад   Титан Пропъртис В       Шампион 2006
01-апр-2026     20:00   Б       Запад   ЦСКА София Б    Енигма Фойерверк
02-апр-2026     19:30   В       Запад   Септември       Спартак София
02-апр-2026     19:30   Жени    Запад   Политехника Ж   Calista Basketball
02-апр-2026     18:30   Б       Изток   Икономически университет        Черно море Тича Б
03-апр-2026     21:30   Жени    Запад   Ботев 2012 Ж    Гейм ОН
03-апр-2026     19:30   Б       Запад   Титан Пропъртис Микс
04-апр-2026     11:00   Б       ЮГ      3.6.9 Баскетболен Клуб  Каменица Пловдив
04-апр-2026     13:00   Б       ЮГ      Родопа Лъмбърджакс      Олимпия Ямбол
04-апр-2026     15:00   Б       ЮГ      Пловдив Мамбас  Делфин Бургас
04-апр-2026     17:00   Б       ЮГ      Хасково Б       Асеновец 2005
04-апр-2026     19:00   Б       ЮГ      Рогош   БК Раковски
04-апр-2026     12:00   Б       Изток   Светкавица Мебел Стил   Черноморец Балчик
04-апр-2026     14:00   Б       Изток   Шоутайм МУ Варна
04-апр-2026     16:00   Б       Изток   Everbet Bay Kings Varna Академия Варна
04-апр-2026     11:00   Б       Център  Дрийм тийм Троян        Чардафон
04-апр-2026     13:00   Б       Център  БДУ Проф. д-р Асен Златаров     Локомотив Горна
Оряховица
05-апр-2026     19:00   А       Запад   Левски А        Чавдар Троян
05-апр-2026     17:00   А       Изток   Вълци Разград   Ударникъ А
05-апр-2026     16:00   А       Изток   Ънстопабъл      Вихър Айтос
05-апр-2026     17:00   А       Изток   Сливен Баскет   Ямбол А
05-апр-2026     17:00   А       Запад   Хасково Политехника


