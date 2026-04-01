Футбол, футзал, минифутбол и баскетбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

1-апр-2026 20.15 ФК Саяна - ФК Дулизелм (минифутбол)

1-апр-2026 21.15 Смоците - Райкомерс (минифутбол)

1-апр-2026 17.00 Несебър (Несебър) - Созопол (Созопол) (футбол III-та

лига)

1-апр-2026 17.00 Марица 1921 (Пловдив) - СФК Раковски (Раковски)

(футбол III-та лига)

2-апр-2026 20.15 Полигран - Малки Страсти (минифутбол)

2-апр-2026 21.15 Амиго Северозапад - МФК Булгари (минифутбол)

4-апр-2026 16.00 ФК НСА – ФК Пълдин (футбол жени)

4-апр-2026 16.00 ФК ЛП Супер Спорт – ФК Пирин 22 (футбол жени)

4-апр-2026 16.00 ЦСКА III (София) - Пирин 1912 (Гоце Делчев) (футбол

III-та лига)

4-апр-2026 16.00 Левски София Запад - Черно море (футзал)

5-апр-2026 13.00 Левски София Запад - Черно море (футзал)

5-апр-2026 16.00 ФК Спортика – ФК Севлиево Лейдис (футбол жени)

5-апр-2026 13.00 ЦСКА (София) - Септември (София) (футбол U18)

5-апр-2026 10.30 ЦСКА (София) - Левски (София) (футбол U14)



ББЛ:

31-мар-2026 19:30 Б Запад Фаб Файв Велбъжд 2002 Кюстендил

31-мар-2026 21:30 Б Запад София Викингс Политехника Б

01-апр-2026 19:30 В Запад Титан Пропъртис В Шампион 2006

01-апр-2026 20:00 Б Запад ЦСКА София Б Енигма Фойерверк

02-апр-2026 19:30 В Запад Септември Спартак София

02-апр-2026 19:30 Жени Запад Политехника Ж Calista Basketball

02-апр-2026 18:30 Б Изток Икономически университет Черно море Тича Б

03-апр-2026 21:30 Жени Запад Ботев 2012 Ж Гейм ОН

03-апр-2026 19:30 Б Запад Титан Пропъртис Микс

04-апр-2026 11:00 Б ЮГ 3.6.9 Баскетболен Клуб Каменица Пловдив

04-апр-2026 13:00 Б ЮГ Родопа Лъмбърджакс Олимпия Ямбол

04-апр-2026 15:00 Б ЮГ Пловдив Мамбас Делфин Бургас

04-апр-2026 17:00 Б ЮГ Хасково Б Асеновец 2005

04-апр-2026 19:00 Б ЮГ Рогош БК Раковски

04-апр-2026 12:00 Б Изток Светкавица Мебел Стил Черноморец Балчик

04-апр-2026 14:00 Б Изток Шоутайм МУ Варна

04-апр-2026 16:00 Б Изток Everbet Bay Kings Varna Академия Варна

04-апр-2026 11:00 Б Център Дрийм тийм Троян Чардафон

04-апр-2026 13:00 Б Център БДУ Проф. д-р Асен Златаров Локомотив Горна

Оряховица

05-апр-2026 19:00 А Запад Левски А Чавдар Троян

05-апр-2026 17:00 А Изток Вълци Разград Ударникъ А

05-апр-2026 16:00 А Изток Ънстопабъл Вихър Айтос

05-апр-2026 17:00 А Изток Сливен Баскет Ямбол А

05-апр-2026 17:00 А Запад Хасково Политехника



