Футбол, футзал, минифутбол и баскетбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.
1-апр-2026 20.15 ФК Саяна - ФК Дулизелм (минифутбол)
1-апр-2026 21.15 Смоците - Райкомерс (минифутбол)
1-апр-2026 17.00 Несебър (Несебър) - Созопол (Созопол) (футбол III-та
лига)
1-апр-2026 17.00 Марица 1921 (Пловдив) - СФК Раковски (Раковски)
(футбол III-та лига)
2-апр-2026 20.15 Полигран - Малки Страсти (минифутбол)
2-апр-2026 21.15 Амиго Северозапад - МФК Булгари (минифутбол)
4-апр-2026 16.00 ФК НСА – ФК Пълдин (футбол жени)
4-апр-2026 16.00 ФК ЛП Супер Спорт – ФК Пирин 22 (футбол жени)
4-апр-2026 16.00 ЦСКА III (София) - Пирин 1912 (Гоце Делчев) (футбол
III-та лига)
4-апр-2026 16.00 Левски София Запад - Черно море (футзал)
5-апр-2026 13.00 Левски София Запад - Черно море (футзал)
5-апр-2026 16.00 ФК Спортика – ФК Севлиево Лейдис (футбол жени)
5-апр-2026 13.00 ЦСКА (София) - Септември (София) (футбол U18)
5-апр-2026 10.30 ЦСКА (София) - Левски (София) (футбол U14)
ББЛ:
31-мар-2026 19:30 Б Запад Фаб Файв Велбъжд 2002 Кюстендил
31-мар-2026 21:30 Б Запад София Викингс Политехника Б
01-апр-2026 19:30 В Запад Титан Пропъртис В Шампион 2006
01-апр-2026 20:00 Б Запад ЦСКА София Б Енигма Фойерверк
02-апр-2026 19:30 В Запад Септември Спартак София
02-апр-2026 19:30 Жени Запад Политехника Ж Calista Basketball
02-апр-2026 18:30 Б Изток Икономически университет Черно море Тича Б
03-апр-2026 21:30 Жени Запад Ботев 2012 Ж Гейм ОН
03-апр-2026 19:30 Б Запад Титан Пропъртис Микс
04-апр-2026 11:00 Б ЮГ 3.6.9 Баскетболен Клуб Каменица Пловдив
04-апр-2026 13:00 Б ЮГ Родопа Лъмбърджакс Олимпия Ямбол
04-апр-2026 15:00 Б ЮГ Пловдив Мамбас Делфин Бургас
04-апр-2026 17:00 Б ЮГ Хасково Б Асеновец 2005
04-апр-2026 19:00 Б ЮГ Рогош БК Раковски
04-апр-2026 12:00 Б Изток Светкавица Мебел Стил Черноморец Балчик
04-апр-2026 14:00 Б Изток Шоутайм МУ Варна
04-апр-2026 16:00 Б Изток Everbet Bay Kings Varna Академия Варна
04-апр-2026 11:00 Б Център Дрийм тийм Троян Чардафон
04-апр-2026 13:00 Б Център БДУ Проф. д-р Асен Златаров Локомотив Горна
Оряховица
05-апр-2026 19:00 А Запад Левски А Чавдар Троян
05-апр-2026 17:00 А Изток Вълци Разград Ударникъ А
05-апр-2026 16:00 А Изток Ънстопабъл Вихър Айтос
05-апр-2026 17:00 А Изток Сливен Баскет Ямбол А
05-апр-2026 17:00 А Запад Хасково Политехника