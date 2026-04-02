Адам Силвър: За подобряването на европейския баскетбол най-добре ще бъде да се обединим с Евролигата

Многобройни кандидати са предложили инвестиции от поне 1 милиард долара в подготвяната лига НБА Европа, съобщи изданието The Athletic. Преди крайния срок за необвързващи предложения е имало интерес от над 120 инвеститори с различни цени.

„Получихме значителен интерес от редица потенциални отбори и инвеститори за постоянна позиция в нова лига на Стария континент“, каза заместник-комисарят на НБА Марк Тейтъм в изявление пред The ​​Athletic и допълни:



„Нивото на ангажираност и мащабът на офертите отразяват вярата на пазара в предложения от нас модел и огромния, неизползван потенциал на европейския баскетбол. Сега ще разгледаме офертите по-подробно и ще съставим кратък списък с партньорите, които споделят нашата визия и ангажимент за ускоряване на растежа на играта на целия континент.“

НБА чака първи отговор от потенциални инвеститори в НБА Европа в края на март

Съобщава се, че НБА търси между 500 милиона и 1 милиард долара за постоянно членство в лигата.

Градовете, които бяха съобщени, като 12 постоянни франчайза, са Лондон, Манчестър, Париж, Лион, Рим, Милано, Барселона, Мадрид, Берлин, Мюнхен, Атина и Истанбул. Към тези 12 „лицензирани“ отбора всяка година ще се присъединяват четири тима, които влизат чрез представянето в по-малките лиги в цяла Европа.

Напоследък се засилват разговорите и за потенциала за партньорство между НБА и Евролигата.

„Мисля, че за подобряването на европейския баскетбол най-добрият резултат би бил, ако се обединим с Евролигата и да измислим систематичен подход за развитие на играта в цяла Европа“, коментира комисарят на НБА Адам Силвър миналата седмица.

Целта на Силвър остава стартирането на новата лига НБА Европа през октомври 2027 година.

Снимки: Gettyimages