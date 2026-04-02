  Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Раул Росас влиза в граплинг дуел срещу бивш шампион на UFC

  • 2 апр 2026 | 13:18
Бойците на UFC в категория петел Дейвисон Фигередо и Раул Росас-младши ще премерят сили в граплинг среща, в която победата ще се присъжда само след събмишън. Двубоят ще бъде основна подгряваща среща на галавечерта "Hype Brazil", която ще се проведе на 8 април. От компанията обявиха в сряда, че събитието ще се състои в арена „Komplexo Tempo“ в Сао Пауло. Все още не е обявена основната среща за вечерта.

Фигередо, бивш шампион на UFC в категория муха, има планиран двубой в октагона срещу Сонг Ядонг. Срещата ще бъде главен дуел на UFC Макао на 30 май. С нея бразилецът ще опита да се върне на победния път след загубата си с единодушно съдийско решение от Умар Нурмагомедов през януари.

Росас е със 17 години по-млад от своя опонент и има статистика от 6-1 в UFC. Той е в серия от пет поредни победи от 2023 г. насам, включително събмишън във втория рунд над Рики Турсиос и скорошна победа с решение над Роб Фонт. „El Niño Problema“ е постигнал шест от своите 12 професионални победи в ММА чрез събмишън.

Галавечерта "Hype Brazil" ще включва и боксови мачове с голи ръце. В един от тях ще дебютира Сисеро Коутиньо срещу специалиста по муай тай Марфио Канолети. Коутиньо е 40-годишен ветеран в ММА с актив от 11-8 и е един от основните треньори на бившия шампион на UFC в лека категория и носител на титлата BMF Чарлс Оливейра в "Chute Boxe Diego Lima".

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

