Мъж ще бяга на Лондонския маратон в подкрепа на благотворителна организация за бежанци

Пол Грейвс се готви да се включи в емблематичния Лондонски маратон следващия месец, за да събере средства за бежанци, които изграждат нов живот в Обединеното кралство. Той ще бяга в подкрепа на благотворителната организация Breaking Barriers, която помага на бежанци да намерят значима работа. Грейвс се надява да събере 2000 паунда за каузата.

“Тренировките за Лондонския маратон се превърнаха в голяма част от живота ми през последните няколко месеца.

Ранни ставания, дълги бягания, болки в краката и опити да съчетая всичко с работата и личния живот бяха част от пътуването, но знам, че тренировките ще ми липсват, след като всичко приключи.

Записах се, защото исках да се предизвикам да направя нещо трудно и стойностно и да използвам това предизвикателство, за да подкрепя кауза, която наистина означава много за мен“, сподели той.

Пол е вдъхновен да подкрепи Breaking Barriers чрез партньорството на благотворителната организация с Wimbledon School of English, където той е директор на програмите за млади курсисти.

“Събирам пари за Breaking Barriers, защото работата, която вършат, има пряка връзка с това, което виждаме в Wimbledon School of English.

Breaking Barriers подпомага бежанците в Обединеното кралство, като им помага да учат, да придобият увереност и да намерят значима работа.“