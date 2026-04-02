Радо Янков: Още един сезон остана в историята - сезон на големи надежди, върхове, спадове и много запомнящи се моменти

Българският сноубордист Радослав Янков заяви, че оценява всичко преживяно през изминалия сезон.

36-годишният Янков се класира 13-и в дисциплината паралелен гигантски слалом на алпийски сноуборд на Игрите в Милано-кКортина 2026.

"Още един сезон остана в историята - сезон на големи надежди, върхове, спадове и много запомнящи се моменти. Оценявам всеки ден, прекаран в планината, и всичко, което ми даде този път", написа той в социалните мрежи.

"Благодаря на екипа, с който работихме усърдно през подготвителния и състезателния период. Благодаря на БФ Ски, ММС и моите спонсори за подкрепата, доверието и вярата в мен!", добави Янков.