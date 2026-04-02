Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
Радо Янков: Още един сезон остана в историята - сезон на големи надежди, върхове, спадове и много запомнящи се моменти

  • 2 апр 2026 | 12:24
  • 1021
  • 0
Българският сноубордист Радослав Янков заяви, че оценява всичко преживяно през изминалия сезон.

36-годишният Янков се класира 13-и в дисциплината паралелен гигантски слалом на алпийски сноуборд на Игрите в Милано-кКортина 2026.

"Още един сезон остана в историята - сезон на големи надежди, върхове, спадове и много запомнящи се моменти.  Оценявам всеки ден, прекаран в планината, и всичко, което ми даде този път", написа той в социалните мрежи.

"Благодаря на екипа, с който работихме усърдно през подготвителния и състезателния период. Благодаря на БФ Ски, ММС и моите спонсори за подкрепата, доверието и вярата в мен!", добави Янков.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

  • 5 апр 2026 | 15:30
  • 903
  • 0
Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

  • 5 апр 2026 | 15:27
  • 353
  • 0
Тервел Замфиров спечели държавната титла в паралелния слалом

Тервел Замфиров спечели държавната титла в паралелния слалом

  • 5 апр 2026 | 14:56
  • 935
  • 0
Неудържимият капитан на Питсбърг пише история

Неудържимият капитан на Питсбърг пише история

  • 5 апр 2026 | 12:21
  • 542
  • 0
Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

  • 5 апр 2026 | 11:27
  • 721
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 5 апр 2026 | 08:03
  • 759
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 53286
  • 210
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 206201
  • 856
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 30350
  • 130
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 36224
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 12890
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 47571
  • 43