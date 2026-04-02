Най-новият полумаратон в Лондон стартира през 2027 г.

The Great Run Company и общинският съвет на Merton обявиха името и датата на първото издание на Run South London – чисто нов полумаратон, който ще дебютира на 14 март 2027 г.

Хиляди бегачи ще се включат в трасе с дължина 13,1 мили (21,1 км) през зеления лондонски квартал. Маршрутът ще премине покрай някои от най-емблематичните спортни обекти в света, през едни от най-добрите паркове в региона и по историческите улици на Wimbledon Village.

Състезанието ще има своя старт и финал в специално изградено селище в Morden Park, Morden, като ще се възползва от отличните транспортни връзки на района в началото на линията Northern Line на метрото.

Run South London ще бъде единственият полумаратон в южната част на Лондон, който ще се провежда при затворени за движение пътища.

Пол Фостър, главен изпълнителен директор на The Great Run Company, заяви: "Невероятно горди сме да обявим Run South London – събитие, което ще покаже и отпразнува всичко най-хубаво в южен Лондон.“

"The Great Run Company има десетилетия опит в организирането на масови събития от световна класа и сме щастливи да си партнираме с общинския съвет на Merton, за да дадем шанс на хиляди участници да се включат в това знаково за района събитие“, добави той.

Снимки: Gettyimages