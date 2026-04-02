  • 2 апр 2026 | 11:50
Чебор се изправя срещу Джепчирчир във финалите в Кинору

Защитаващата титлата си Морийн Чебор е изправена пред най-голямото си изпитание досега, докато се подготвя за финала на 10 000 метра на Betika BingwaFest утре на стадион “Кинору“. Там тя ще се изправи срещу намиращата се в страхотна форма сензация в шосейните бягания Бренда Джепчирчир.

Чебор се завръща на пистата в търсене на реванш след неубедителното си представяне на Sirikwa Classic Cross Country на 14 февруари. Тогава тя завърши девета с време 34:41, далеч от доминацията, която ѝ донесе титлата миналата година.

На пътя ѝ застава набралата скорост Джепчирчир, която пристига в Меру изпълнена със самочувствие след блестящ старт на сезона. Тя откри кампанията си със зашеметяваща победа на 10-километровото бягане във Валенсия, записвайки време от 29:25, преди да затвърди формата си с още един убедителен триумф на 10-километровото състезание в Гкеберха, Южна Африка, с резултат 30:15.

Конкуренцията при жените се засилва допълнително от силни състезателки като Дайсила Джероно, Кристин Нджоки и Сандрафелис Чебет, което предвещава оспорвана битка за подиума.

В бягането на 10 000 метра при мъжете световният бронзов медалист по крос-кънтри Даниел Симиу Ебеньо оглавява силния стартов списък, който включва още защитаващия титлата си Титус Кипротич, както и Робърт Кипроп и Матю Кипкоеч.

Освен леката атлетика, тазгодишните национални финали на BingwaFest привлякоха огромен брой участници: 16 футболни отбора (осем мъжки и осем женски), 24 отбора по ръгби (16 мъжки и осем женски) и 32 баскетболни тима (16 мъжки и 16 женски), в допълнение към над 200 лекоатлети.

