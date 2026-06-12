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Топ атлети стартират на 19-ия турнир "Никола Вълчанов" в Габрово

  • 12 юни 2026 | 11:33
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Топ атлети стартират на 19-ия турнир "Никола Вълчанов" в Габрово

Габрово ще бъде домакин на 19-ото издание на турнира по лека атлетика „Никола Вълчанов“, който ще се проведе на 13 юни (събота) на стадион "Христо Ботев". Надпреварата се организира от ЛК "Тот-атлет" - Габрово с подкрепата на Община Габрово и Българската федерация по лека атлетика.

Състезанието отново ще събере част от водещите български атлети, като се очакват силни резултати и оспорвани битки в отделните дисциплини. Сред големите имена в стартовите списъци е европейската шампионка за девойки под 18 г. на 100 м Радина Величкова. Талантливата спринтьорка ще премери сили както в коронната си дисциплина 100 м, така и на 200 м.

При мъжете интерес предизвиква участието на Никола Караманолов, който е заявен за старт на 100 м.

Турнирът „Никола Вълчанов“ се утвърди като една от традиционните прояви в календара на българската лека атлетика и всяка година дава възможност за изява както на опитни състезатели, така и на млади таланти.

Атлетическият уикенд в Габрово ще бъде още по-наситен, тъй като на стадион „Христо Ботев“ ще се проведе и националният шампионат за момичета и момчета под 14 г.

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