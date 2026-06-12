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Близо 300 атлети ще стартират на националния шампион до 14 г. в Габрово

  • 12 юни 2026 | 11:39
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Близо 300 атлети ще стартират на националния шампион до 14 г. в Габрово

На 13 и 14 юни стадион "Христо Ботев" в Габрово ще приеме Националния шампионат по лека атлетика за момчета и момичета под 14 години.

Близо 300 атлети ще премерят сили в различните дисциплини от многобоя, който включва 60 м, скок на дължина или скок на височина, 60 м пр. б. и тласкане на гюле или 800 м за момчетата и 600 м за момичетата.

Златните медалисти от шампионата в зала през февруари в тази възраст – Борис Бонев (Лудогорец - Разград) и Деа Колева (Берое - Стара Загора) – отново ще бъдат на старт.

“Очакват ни два дни, изпълнени с емоции, оспорвани битки и обещаващи бъдещи шампиони”, обявиха от БФЛА.

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