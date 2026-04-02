Световната вицешампионка по борба Юлияна Янева претърпя операция на коляното

Националката по борба Юлияна Янева претърпя операция на коляното и ще пропусне състезанията до края на годината, съобщават от БФ Борба.

Световната вицешампионка скъса кръстни връзки по време на тренировка, а вчера е оперирана от германския специалист д-р Клаус Йохан.

За Янева това е шеста интервенция, като вече има по три и на двете колена.

„Операцията мина успешно, дано до Олимпиадата да нямам повече подобни проблеми“, каза националката, която през 2023-а стана европейска шампионка след петата си операция.

Така една от най-добрите български състезателки в момента ще пропусне Европейското първенство през април в Тирана, както и Световното в Бахрейн през октомври.