Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
Световната вицешампионка по борба Юлияна Янева претърпя операция на коляното

  • 2 апр 2026 | 11:21
  • 756
  • 0
Националката по борба Юлияна Янева претърпя операция на коляното и ще пропусне състезанията до края на годината, съобщават от БФ Борба.

Световната вицешампионка скъса кръстни връзки по време на тренировка, а вчера е оперирана от германския специалист д-р Клаус Йохан.

За Янева това е шеста интервенция, като вече има по три и на двете колена.

„Операцията мина успешно, дано до Олимпиадата да нямам повече подобни проблеми“, каза националката, която през 2023-а стана европейска шампионка след петата си операция.

Така една от най-добрите български състезателки в момента ще пропусне Европейското първенство през април в Тирана, както и Световното в Бахрейн през октомври.

Следвай ни:

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

  • 5 апр 2026 | 20:46
  • 328
  • 0
  • 5 апр 2026 | 15:04
  • 1486
  • 0
  • 5 апр 2026 | 13:18
  • 1322
  • 0
  • 5 апр 2026 | 12:16
  • 3393
  • 2
  • 5 апр 2026 | 11:36
  • 544
  • 0
  • 5 апр 2026 | 11:34
  • 527
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

