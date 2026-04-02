Таня Гатева: Искаме да отидем на Европейско, трябва да победим силни отбори

  • 2 апр 2026 | 11:17
Селекционерът на женския национален отбор на България по баскетбол Таня Гатева даде пресконференция по повод жребия за следващия етап на пресявките за Европейското първенство, което ще се проведе догодина.

Във втората фаза на квалификациите България попадна в група с отборите на Испания, Чехия и Хърватия. Първият двубой на „лъвиците“ ще бъде на 11 ноември, когато те ще приемат състава на Хърватия, а три дни по-късно в България ще пристигне и Испания. На 17 ноември пък предстои и първото гостуване, което ще бъде на Чехия. През февруари пък са предвидени връщания на домакинствата срещу трите отбора.

„Искрени благодарности, че отново можем да сме тук сред вас. Жребият няма как да е лек. Ние искаме да отидем на Европейско първенство и за целта трябва да победим силни отбори. Работим от две години, не искам да гледам назад и какви резултати са постигани. Фокусирани сме върху нашата работа и нашата цел. Смятам, че имаме добър отбор“, каза Гатева пред медиите по повод жребия.

„Няма нещо, което да ни е отказано от Федерацията. Аз реших да играем в Пловдив, защото смятам, че този спорт трябва да го промотираме. За мен националните отбори трябва да играят из цялата страна, това не важи само за баскетбола. Според мен ние не трябва да играем само в Самоков и Ботевград, това беше моята цел и Федерацията ме подкрепи“, добави Гатева за помощта, която получава от БФ Баскетбол.

Снимки: Sportal.bg

