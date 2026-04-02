Гресие, Шруб и Батоклети ще гонят рекорди в Лил

Действащите европейски шампиони Джими Гресие, Ян Шруб и Надя Батоклети ще имат възможността да пренапишат рекордите по време на състезанието Urban Trail de Lille в събота.

Както беше обявено по-рано, Гресие и Шруб ще се прицелят в световния рекорд на 5 км от 12:49, поставен от етиопския сребърен олимпийски медалист на 10 000 м Бериху Арегави през 2021 г.

Гресие подобри европейския рекорд на 5 км именно в Лил миналата година с време 12:57, превръщайки се в първия европеец в историята, слязъл под границата от 13 минути на шосе. “Искам да подобря световния рекорд на 5 км. Не знам дали ще успея, но знам, че ще направя всичко възможно, за да стигна до самия връх“, заяви Гресие в скорошно интервю.

В същото състезание Шруб също подобри предишния европейски рекорд с време 13:00, преди да стане едноличен собственик на европейския рекорд на 10 км с постижение от 26:43 в Кастейон, което го нареди на шесто място във вечната ранглиста в дисциплината.

Водещият френски дует ще се изправи срещу силна конкуренция в събота, включително световния бронзов медалист на 1500 м от Кения Рейнолд Черуйот. Сред другите значими европейски участници са португалецът Жозе Карлос Пинто и норвежецът Нарве Гилие Нордас, които са и тренировъчни партньори.

Организаторите са осигурили и двама пейсмейкъри, чиято задача е да достигнат 3-километровата отсечка за 7:40, за да създадат условия за атака на световния рекорд.

Ще успее ли Батоклети да слезе под 30 минути?

Напълно е възможно европейският рекорд на 10 км при жените да бъде подобрен за четвърти път през 2026 г., тъй като наскоро коронованата световна шампионка в зала на 3000 м Надя Батоклети отново се насочва към по-дългата дистанция.

Личното постижение на Батоклети на 10 км е сравнително скромното 31:10, което тя записа на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен през април миналата година, за да завърши колекцията си от големи континентални титли. Това беше последното ѝ международно участие в дисциплината и изглежда, че най-доброто ѝ време е готово за сериозна ревизия.

Оттогава Батоклети започна втора обиколка на големите континентални титли, като защити европейската си титла по крос-кънтри в Лагоа миналия декември. Тя спечели с 15 секунди преднина пред Меган Кийт от Великобритания, която в момента държи европейския рекорд на 10 км с 30:07, постигнато в Кастельон, подобрявайки с една секунда марката на Ейлиш Макколган.

Макар да е амбициозно да се очаква Батоклети да се бори за победата със световната рекордьорка и световна шампионка по крос-кънтри Агнес Нгетич в събота, съвсем не е невъзможно италианката да атакува европейския рекорд и да стане първата европейка в историята, слязла под 30-минутната бариера на 10 км.

Освен Нгетич, в надпреварата ще участва и силна група от Етиопия, включваща 19-годишната Чалту Дида, която записа 29:50 в Кастейон, и двукратната световна шампионка по крос-кънтри до 20 години Марта Алемайо, която ще дебютира в тази дистанция.

Местният интерес ще бъде представен от олимпийската шампионка по триатлон от 2024 г. Касандре Богран. 28-годишната атлетка е от световна класа и държи френския рекорд на 5 км с 14:53.

Дагинос и Клостерхалфен също влизат в битката

В бягането на 10 км при мъжете Етиен Дагинос ще се стреми към още едно бързо време, само седмица след като подобри личния си рекорд на полумаратон с 59:27 в Берлин.

Дагинос за кратко държеше европейския рекорд в тази дистанция, записвайки 27:04 в същото състезание през ноември 2024 г. – постижение, което оттогава е подобрявано три пъти.

В стартовия списък са още неговият сънародник Бастиен Огюсто и Фабиан Палко, но най-бързият участник според личните си рекорди е 19-годишният Хаири Беджига от Етиопия, който записа 26:51 на Valencia 10K Ibercaja, за да завърши втори след Андреас Алмгрен.

Германската европейска шампионка на 5000 м от 2022 г. Констанце Клостерхалфен продължава завръщането си към състезанията след дълго отсъствие, като ще участва в бягането на 5 км при жените. Клостерхалфен направи солидно завръщане на полумаратона в Ню Йорк миналия месец, завършвайки 11-та със 70:04 в студени условия.

Тя ще се изправи срещу конкуренция, която включва етиопката Хауи Абера, завършила втора миналата година с време 14:32.