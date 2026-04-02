След 80 точки за едно полувреме Бостън победи Маями

Бостън Селтикс постигна убедителен успех срещу Маями Хийт със 147:129 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Отборът на Джо Мазула постави рекорд за най-много отбелязани точки в първа четвърт на двубой в историята на клуба с 53, което е и изравнено второ най-добро постижение за всички времена в НБА. До полувремето Селтикс вкараха 80 точки, а най-голямото водачество беше 27 в началото на третата част. Така тимът от щата Масачузетс вече е с баланс 51-25 и запази преднината си от две победи пред третия в Източната конференция Ню Йорк Никс, докато Маями заема 10-ата позиция с 40-37 и все още има шанс за директно класиране за плейофите.

Джейлън Браун беше най-резултатен за Бостън с 43 точки, Джейсън Тейтъм записа трипъл-дабъл от 25 точки, 18 борби и 11 асистенции, а Сам Хаузер вкара 5 тройки и общо 23 точки. Немиаш Кета допринесе с дабъл-дабъл от 16 точки и 11 борби, а Пейтън Причард добави 14 точки.

За Маями Бам Адебайо се отчете с 29 точки и 10 борби за дабъл-дабъл, Дейвиън Мичъл отбеляза 21 точки, Тайлър Хиро и Пеле Ларсон добавиха по 18, а Хайме Хакес Джуниър се включи със 17 точки и 10 борби от пейката.

Виктор Уембаняма записа 41 точки за втори пореден мач при победата на Сан Антонио Спърс срещу Голдън Стейт Уориърс със 127:113. Френският център добави 18 борби и 3 чадъра и беше ключов за 10-ия пореден успех на отбора си. С това тексасци се доближиха на само две победи от лидера на Запад - Оклахома Сити Тъндър, като и двата тима имат по шест мача до края на редовната кампания.

Джулиан Шампейни и Стефон Касъл допринесоха за победата с по 15 точки, а вторият добави и 11 асистенции към тях за дабъл-дабъл.

За Уориърс Нейт Уилямс записа 18 точки, а Ел Джей Крайър и Йомер Юртсевен отбелязаха по 17.

Джамал Мъри вкара 10 тройки, включително кош от центъра в последната секунда на първата четвърт за общо 37 точки, с което поведе Денвър Нъгетс към успеха срещу Юта Джаз със 130:117. Гардът вкара тройки във всяко едно от първите три притежания на гостите от Колорадо, а отборът му поведе със 17:3 след малко над три изиграни минути. Домакините изоставаха през целия мач и през по-голямата част от него дори не бяха близо до опонентите си.

Камерън Джонсън помогна с 19 точки и 9 борби, Крисчън Браун добави 18 точки, а Никола Йокич записа 15 точки, 17 борби и 12 асистенции за петия си трипъл-дабъл в последните шест двубоя.

За Юта най-добър беше Брайс Сенсабо с 28 точки, Кайл Филиповски добави 25 точки и 12 борби, а Кенеди Чандлър се отчете с 16 точки.

Филаделфия 76ърс се наложи над Вашингтон Уизардс със 153:131. Пол Джордж отбеляза рекордните си за сезона 39 точки, помагайки на тима си да се пребори въпреки отсъствието на Джоел Ембийд. В четвъртото си участие след изтърпяването на наказание от 25 мача, Джордж вкара 15 от 22-те си стрелби, включително 6 от 12 опита от далечно разстояние. Тайрийз Макси добави 28 точки и 9 асистенции, а новобранецът Ви Джей Еджкомб допринесе с 23 точки и 10 асистенции.

За Уизардс Антъни Гил вкара 21 точки, Уил Райли отбеляза 18, а Тристан Вукчевич и Джъстин Шампени добавиха по 17.

Атланта Хоукс надигра Орландо Меджик със 130:101 за 17-ата си победа в последните 19 срещи. Никейл Алекзандър-Уокър поведе отбора си с 32 точки, а Джейлън Джонсън добави 18 точки, 14 борби и 8 асистенции. Ониека Оконгву се отчете с 16 точки, а Дайсън Даниелс допринесе с дабъл-дабъл от 15 точки и 13 борби за намиращите се в страхотна форма Хоукс, които вече са пети в Източната конференция с баланс 44-33.

За Орландо Джамал Кейн вкара 17 точки, а Уендел Картър Джуниър и Дезмънд Бейн добавиха по 14.

Ню Йорк Никс спечели гостуването си срещу Мемфис Гризлис със 130:119. Оу Джи Ануноби бе най-резултатен за нюйоркчани с дабъл-дабъл от 25 точки и 13 борби, Микал Бриджис отбеляза 24 точки, а Карл-Антъни Таунс записа четвъртия си трипъл-дабъл за сезона с 20 точки и по 11 асистенции и борби.

За Мемфис Джи Джи Джаксън вкара 20 точки, Оливие-Максенс Проспър се отчете със 17, а Седрик Кауърд се добави 15.

В останалите срещи от вечерта Сакраменто Кигнс победи Торонто Раптърс със 123:115, благодарение на 28 точки от ДеМар ДеРоузън, с които ветеранът се изкачи на 17-ото място във вечната ранглиста при реализаторите. Индиана Пейсърс надделя над Чикаго Булс със 145:126 с 25 точки от Паскал Сиакам, а Хюстън Рокетс спечели срещу Милуоки Бъкс със 119:113, въпреки рекордните за кариерата на Усман Диенг 36 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages