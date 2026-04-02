Джесика Пегула започна с победа защитата на титлата си в Чарлстън

Водачката в схемата Джесика Пегула се нуждаеше от 3 часа и 10 минути, за да победи казахстанката Юлия Путинцева и да се класира за третия кръг на турнира на клей от сериите WTA 500 в Чарлстън. Американката, която спечели титлата през миналата година, се наложи с 4:6, 6:4, 7:5, а това бе най-дългият мач в цялата ѝ професионална кариера.

Пегула, която почиваше в първия кръг, срещна страхотна съпротива от 72-рата в света Путинцева, която стигна до 19 възможности за пробив хода на целия мач. Казахстанката обаче реализира само шест от тях, което бе с един пробив по-малко от тези, които направи Пегула.

След два сета на поделено надмощие в третия Путинцева първа нанесе удар и поведе с 2:0 гейма. Пегула отговори с пет поредни гейма на сметката, за да се доближи на крачка от успеха. Стигна се обаче до ново изравняване при 5:5 гейма, а решителният момент в мача дойде в 11-ия гейм на третия сет, в който американката реализира последния пробив в мача от петия си брейкбол.

За място на четвъртфиналите миналогодишната шампионка ще играе с италианката Елизабета Кочарето, която победи с 6:0, 7:5 Юе Юан от Китай.

Към следващата фаза на турнира продължава и номер 5 в схемата Мадисън Кийс. Американката победи с 6:2, 6:3 олимпийската вицешампионка от Париж Дона Векич. След две победи в квалификациите и една в основната схема в изминалите четири дни хърватката нямаше нужните съпротивителни сили срещу доста по-свежата Кийс, за която това бе първи мач от десет дни.

В третия кръг бившата шампионка от Откритото първенство на Австралия ще се изправи срещу унгарката Анна Бондар.

В други по-интересни срещи от надпреварата София Кенин от САЩ спечели с 6:4, 6:4 срещу канадката Бианка Андрееску в сблъсък на две бивши шампионки от турнирите от Големия шлем, докато бившата номер 2 в света Паула Бадоса преодоля десетата в схемата Мария Сакари с 6:3, 6:4.

Снимки: Gettyimages