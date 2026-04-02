  • 2 апр 2026 | 10:12
  • 558
  • 0
Джесика Пегула започна с победа защитата на титлата си в Чарлстън

Водачката в схемата Джесика Пегула се нуждаеше от 3 часа и 10 минути, за да победи казахстанката Юлия Путинцева и да се класира за третия кръг на турнира на клей от сериите WTA 500 в Чарлстън. Американката, която спечели титлата през миналата година, се наложи с 4:6, 6:4, 7:5, а това бе най-дългият мач в цялата ѝ професионална кариера.

Пегула, която почиваше в първия кръг, срещна страхотна съпротива от 72-рата в света Путинцева, която стигна до 19 възможности за пробив хода на целия мач. Казахстанката обаче реализира само шест от тях, което бе с един пробив по-малко от тези, които направи Пегула.

След два сета на поделено надмощие в третия Путинцева първа нанесе удар и поведе с 2:0 гейма. Пегула отговори с пет поредни гейма на сметката, за да се доближи на крачка от успеха. Стигна се обаче до ново изравняване при 5:5 гейма, а решителният момент в мача дойде в 11-ия гейм на третия сет, в който американката реализира последния пробив в мача от петия си брейкбол.

За място на четвъртфиналите миналогодишната шампионка ще играе с италианката Елизабета Кочарето, която победи с 6:0, 7:5 Юе Юан от Китай.

Към следващата фаза на турнира продължава и номер 5 в схемата Мадисън Кийс. Американката победи с 6:2, 6:3 олимпийската вицешампионка от Париж Дона Векич. След две победи в квалификациите и една в основната схема в изминалите четири дни хърватката нямаше нужните съпротивителни сили срещу доста по-свежата Кийс, за която това бе първи мач от десет дни.

В третия кръг бившата шампионка от Откритото първенство на Австралия ще се изправи срещу унгарката Анна Бондар.

В други по-интересни срещи от надпреварата София Кенин от САЩ спечели с 6:4, 6:4 срещу канадката Бианка Андрееску в сблъсък на две бивши шампионки от турнирите от Големия шлем, докато бившата номер 2 в света Паула Бадоса преодоля десетата в схемата Мария Сакари с 6:3, 6:4.

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

  • 5 апр 2026 | 20:41
  • 417
  • 0
България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

  • 5 апр 2026 | 20:38
  • 605
  • 0
Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

  • 5 апр 2026 | 16:48
  • 1260
  • 0
Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

  • 5 апр 2026 | 16:32
  • 960
  • 0
Синер и Бергс с победа на двойки в Монте Карло

Синер и Бергс с победа на двойки в Монте Карло

  • 5 апр 2026 | 16:11
  • 793
  • 0
Елина Свитолина изравни рекорда на Серина Уилямс като майка в топ 10

Елина Свитолина изравни рекорда на Серина Уилямс като майка в топ 10

  • 5 апр 2026 | 15:25
  • 835
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 52951
  • 209
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 205808
  • 856
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 30113
  • 130
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 35869
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 12460
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 47272
  • 43