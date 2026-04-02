  НСА ще отбележи с конференция 130-ата годишнина от олимпийския дебют на България

  • 2 апр 2026 | 10:01
На 06.04.2026 г. от 10.00 часа в Национална спортна академия ще се проведе конференция под надслов „130 години от първите съвременни олимпийски игри и участието на България в тях“. Форумът ще отбележи знаковата годишнина от олимпийския дебют на България на Игрите в Атина - 1896 г., където страната ни е сред 14-те държави участнички, възродили древните олимпийски игри по идея на барон Пиер дьо Кубертен.

Програмата на конференцията включва официална част (от 10.00 до 11.00 ч., Заседателна зала) и сесия с презентации и доклади (от 11.30 ч., Образователен и олимпийски център).

В рамките на събитието олимпийската медалистка Лора Христова ще бъде наградена с почетен медал на НСА „Васил Левски“ за блестящото си представяне на игрите в Милано/Кортина. Биатлонистката, която е студентка в Спортната академия, ще получи отличието от ректора проф. Красимир Петков. 

