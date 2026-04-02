БФЛА подкрепи инициативата за нова лекоатлетическа писта в Перник

Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов проведе работна среща с кмета на Община Перник Станислав Владимиров, на която бяха обсъдени възможности за развитие на спорта в града. В обсъждането се включиха и генералният секретар на БФЛА Илиян Пищиков и именитата ни бегачка Милка Михайлова, председател и на едноименния клуб по лека атлетика. Срещата беше организирана по инициатива на самата Михайлова.

Разговорът, състоял се в сградата на общината, премина в конструктивен дух и очерта конкретни перспективи за бъдещо сътрудничество. В центъра на дискусията бе идеята за изграждане на модерна лекоатлетическа писта на стадион “Металург“ – инициатива на АК Милка Михайлова и БФЛА, която срещна пълна подкрепа от страна на местната власт.

Като важен акцент бе поставена и темата за развитието на местния спортен клуб Милка Михайлова, който към момента е единственият в Перник, развиващ лека атлетика. Обсъдени бяха възможности за неговото допълнително подпомагане и разширяване на дейността му.

Като следваща стъпка страните се обединиха около необходимостта от

изготвяне на конкретен проект за стадион “Металург“. Г-н Владимиров пое ангажимент да изготви проект, да направи необходимата финансова оценка и да търси финансиране за модернизацията на спортното съоръжение. Реализирането му би било ключов момент за утвърждаването на Перник като активен център на леката атлетика в региона.

“Мой ангажимент като президент на федерацията е да посещавам всички градове, където клубовете имат нужда от подкрепа. Ще откликвам на всяка инициатива и ще работим за подобряване на инфраструктурата, като напомняме на кметовете колко е важна леката атлетика за обществото“, коментира Павлов.

На снимката: Георги Павлов, Милка Михайлова и кметът на Перник Станислав Владимиров