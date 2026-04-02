БФЛА подкрепи инициативата за нова лекоатлетическа писта в Перник

  • 2 апр 2026 | 09:56
БФЛА подкрепи инициативата за нова лекоатлетическа писта в Перник

Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов проведе работна среща с кмета на Община Перник Станислав Владимиров, на която бяха обсъдени възможности за развитие на спорта в града. В обсъждането се включиха и генералният секретар на БФЛА Илиян Пищиков и именитата ни бегачка Милка Михайлова, председател и на едноименния клуб по лека атлетика. Срещата беше организирана по инициатива на самата Михайлова.

Разговорът, състоял се в сградата на общината, премина в конструктивен дух и очерта конкретни перспективи за бъдещо сътрудничество. В центъра на дискусията бе идеята за изграждане на модерна лекоатлетическа писта на стадион “Металург“ – инициатива на АК Милка Михайлова и БФЛА, която срещна пълна подкрепа от страна на местната власт.

Като важен акцент бе поставена и темата за развитието на местния спортен клуб Милка Михайлова, който към момента е единственият в Перник, развиващ лека атлетика. Обсъдени бяха възможности за неговото допълнително подпомагане и разширяване на дейността му.

Като следваща стъпка страните се обединиха около необходимостта от 

изготвяне на конкретен проект за стадион “Металург“. Г-н Владимиров пое ангажимент да изготви проект, да направи необходимата финансова оценка и да търси финансиране за модернизацията на спортното съоръжение. Реализирането му би било ключов момент за утвърждаването на Перник като активен център на леката атлетика в региона.

“Мой ангажимент като президент на федерацията е да посещавам всички градове, където клубовете имат нужда от подкрепа. Ще откликвам на всяка инициатива и ще работим за подобряване на инфраструктурата, като напомняме на кметовете колко е важна леката атлетика за обществото“, коментира Павлов.

На снимката: Георги Павлов, Милка Михайлова и кметът на Перник Станислав Владимиров

Още от Лека атлетика

Маринела Нинева с две победи в първия ден на "Созопол рън"

Маринела Нинева с две победи в първия ден на "Созопол рън"

  • 5 апр 2026 | 09:20
  • 437
  • 0
Програмата "Планета Атлетика" стартира от Зидарово

Програмата "Планета Атлетика" стартира от Зидарово

  • 5 апр 2026 | 08:32
  • 319
  • 0
Георги Павлов: Пловдив може да стане международен център на леката атлетика

Георги Павлов: Пловдив може да стане международен център на леката атлетика

  • 3 апр 2026 | 16:52
  • 834
  • 1
Ямбол ще бъде домакин на Държавното първенство по модерен петобой за юноши и девойки

Ямбол ще бъде домакин на Държавното първенство по модерен петобой за юноши и девойки

  • 3 апр 2026 | 01:14
  • 716
  • 0
Учител от Уелингтън ще бяга на маратона в Лондон в памет на дъщеря си

Учител от Уелингтън ще бяга на маратона в Лондон в памет на дъщеря си

  • 2 апр 2026 | 15:00
  • 690
  • 0
Вархолм и Дом Сантос ще премерят сили на Диамантената лига в Сямън

Вархолм и Дом Сантос ще премерят сили на Диамантената лига в Сямън

  • 2 апр 2026 | 14:03
  • 339
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 52876
  • 209
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 205727
  • 856
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 30066
  • 130
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 35811
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 12394
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 47221
  • 43