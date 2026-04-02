Чепкоеч се завръща на пистата за 10-километровото бягане в Бенгалуру

Световната рекордьорка на 3000 метра стийпълчейз Беатрис Чепкоеч ще се завърне в състезанията на 26 април на 10-километровото бягане в Бенгалуру. Това ще бъде първата ѝ надпревара след дълго отсъствие, което я остави извън пистата през целия сезон 2025.

Чепкоеч остава една от най-титулуваните кенийски специалистки в бягането с препятствия – пионер, чиято доминация ѝ донесе бляскава колекция от световни отличия.

Витрината ѝ с трофеи блести със злато от Световното първенство през 2019 г. и Африканските игри през 2024 г., както и със сребро от Световния шампионат през 2023 г. Над всички тези постижения обаче се извисява емблематичният ѝ световен рекорд от 8:44.32, поставен на Диамантената лига в Монако през 2018 г.

35-годишната атлетка прекара по-голямата част от миналата година извън състезания, а отсъствието ѝ остави осезаема празнина в дисциплината стийпълчейз. Сега тя се завръща, но не на пистата с препятствия, а на шосе.

Чепкоеч не е непозната в 10-километровите бягания.

Нейната биография в шосейните бягания включва победи в Порт Жантил (32:13) през 2023 г. и в Хем (32:35) през 2014 г., както и подиуми в Стадсканал (второ място, 33:22) и Хамбург (трето място, 33:05), и двете през 2014 г.

Тя също така има победа на 5 км в Монако през 2021 г., където постигна време 14:43. Въпреки това, състезанието в Бенгалуру представлява сериозно изпитание.