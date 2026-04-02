Джак Дуън си намери титулярно пилотско място за сезон 2026

Резервният пилот на Хаас Джак Дуън си намери и титулярно пилотско място за сезон 2026. Австралиецът ще се насочи към състезанията за издръжливост и по-специално за към Европейските серии Льо Ман.
Там той ще бъде част от екипажа на Нийлсен Рейсинг с №24 и ще управлява прототип от LMP2. Дуън ще си партнира с бившия пилот във Формула 2 Рой Нисани и Едуард Пиърсън в изцяло обновения пилотски екипаж на Нийлсен Рейсинг.
„Много се вълнувам, че отново ще се състезавам. Минаха почти 12 месеца от последното ми състезание (Гран При на Маями). Страхотно е, че ще го направя с Нийлсен Рейсинг и ще направя тази транзиция към състезанията със спортни автомобили.
„Имам много какво да уча и ще е много важно да прекарам време в колата. Но ще се аклиматизирам бързо със страхотни отбор около мен, който ще ми помогне, нямам търпение да започна“, каза Дуън.
Сезон 2026 в Европейските серии Льо Ман стартира следващата седмица на пистата „Каталуния“ край Барселона, където в началото на седмицата ще се проведе и официалният предсезонен тест. Календарът предвижда още надпревари на „Пол Рикар“ (3 май), „Имола“ (5 юли), „Спа“ (23 август), „Силвърстоун“ (13 септември) и „Портимао“ (10 октомври). Всички състезания ще са с продължителност от 4 часа.
Отборът на Нийлсен Рейсинг с №24 също така има покана за участие и в „24-те часа на Льо Ман“, които ще се проведат в средата на месец юни. Както е известно LMP2 категорията вече не е част от Световния шампионат за издръжливост (WEC), но участва в Льо Ман. За момента единственият потвърден пилот на Нийлсен Рейсинг за най-голямата маратонска надпревара на Пиърсън, но няма да е никак изненандващо, ако той си партнира с Дуън и Нисани на „Сарт“.
