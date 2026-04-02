Джак Дуън си намери титулярно пилотско място за сезон 2026

Резервният пилот на Хаас Джак Дуън си намери и титулярно пилотско място за сезон 2026. Австралиецът ще се насочи към състезанията за издръжливост и по-специално за към Европейските серии Льо Ман.

The No.24 @RacingNielsen lineup is official, with a big addition: Jack Doohan 🔥



Former F1 driver @jackdoohan33 will race with Nielsen Racing in the No.24 Oreca 07 LMP2, alongside Edward Pearson and Roy Nissany, completing a strong lineup for the season ahead.



Next stop: the… pic.twitter.com/i0qRcBAi05 — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) April 1, 2026

Там той ще бъде част от екипажа на Нийлсен Рейсинг с №24 и ще управлява прототип от LMP2. Дуън ще си партнира с бившия пилот във Формула 2 Рой Нисани и Едуард Пиърсън в изцяло обновения пилотски екипаж на Нийлсен Рейсинг.

We don't joke about our driver lineups, only about basically everything else 😉



Welcome to multiclass sportscars endurance racing Jack!#ELMS pic.twitter.com/vgoyrFj57I — Nielsen Racing (@RacingNielsen) April 1, 2026

„Много се вълнувам, че отново ще се състезавам. Минаха почти 12 месеца от последното ми състезание (Гран При на Маями). Страхотно е, че ще го направя с Нийлсен Рейсинг и ще направя тази транзиция към състезанията със спортни автомобили.



„Имам много какво да уча и ще е много важно да прекарам време в колата. Но ще се аклиматизирам бързо със страхотни отбор около мен, който ще ми помогне, нямам търпение да започна“, каза Дуън.

Сезон 2026 в Европейските серии Льо Ман стартира следващата седмица на пистата „Каталуния“ край Барселона, където в началото на седмицата ще се проведе и официалният предсезонен тест. Календарът предвижда още надпревари на „Пол Рикар“ (3 май), „Имола“ (5 юли), „Спа“ (23 август), „Силвърстоун“ (13 септември) и „Портимао“ (10 октомври). Всички състезания ще са с продължителност от 4 часа.

ICYMI - here’s our 2026 Entry List 📋

How excited are you for the new season, with an incredible 47-car grid set to hit the track?#ELMS pic.twitter.com/vSL85jLvDc — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) January 9, 2026

Отборът на Нийлсен Рейсинг с №24 също така има покана за участие и в „24-те часа на Льо Ман“, които ще се проведат в средата на месец юни. Както е известно LMP2 категорията вече не е част от Световния шампионат за издръжливост (WEC), но участва в Льо Ман. За момента единственият потвърден пилот на Нийлсен Рейсинг за най-голямата маратонска надпревара на Пиърсън, но няма да е никак изненандващо, ако той си партнира с Дуън и Нисани на „Сарт“.

Снимки: Gettyimages