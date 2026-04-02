  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  • 2 апр 2026 | 08:30
  • 571
  • 0
Най-бързият американец в историята се оттегли от Бостънския маратон

Най-бързият американски маратонец в историята Конър Манц няма да участва в Бостънския маратон на 20 април.

“За съжаление физическата ми подготовка не напредна достатъчно добре, за да мога да се състезавам по най-добрия начин в предстоящия Бостънски маратон“, заяви Манц в изявление. “Много съм разочарован, но очаквам с нетърпение скоро да се завърна на пистата.“

29-годишният Манц подобри 23-годишен американски рекорд в последния си маратон в Чикаго на 12 октомври миналата година. Той пробяга дистанцията за 2:04:43 часа, което му отреди четвърто място и изравни най-доброто му класиране в международен маратон.

Предишният американски рекорд беше 2:05:38, поставен от Халид Ханучи на Лондонския маратон през 2002 г.

Манц не е пропускал пролетен или есенен маратон от дебюта си на маратона в Чикаго през 2022 г.  

В Бостън той завърши 11-ти през 2023 г. и четвърти през 2025 г.

Той беше най-добре представилият се американец в последните си шест маратона, включително на Олимпийските игри в Париж, където се класира осми.

Нито един американски бегач не се е качвал на подиума в голям маратон след Гейлън Ръп в Чикаго през 2021 г.

Снимки: Gettyimages

