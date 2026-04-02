Оманяла и Одира повеждат звезден състав за кенийските квалификации

Най-бързият мъж в Африка Фърдинанд Оманяла и световната шампионка на 800 метра Лилиан Одира са начело на внушителен списък от 818 атлети, поканени за комбинираните квалификации на Кенийската атлетическа федерация (AK) за Световните щафети и Африканското първенство по лека атлетика за мъже и жени.

Световните щафети са насрочени за 2-3 май в Габороне, докато Африканското първенство ще се проведе от 12 до 17 май в Акра. Самите квалификации ще се състоят в спортния комплекс “Улинзи“ между 9 и 11 април.

Федерацията е определила ясни критерии за селекция на щафетните отбори, като основен приоритет се дава на класирането на подиума по време на изпитанията. “За щафетите 4х100 метра мъже и 4х100 метра смесена (мъже) ще бъдат избрани общо девет атлети“, заявиха от федерацията.

“Първите петима, които пресекат финалната линия на 100 метра при мъжете, ще бъдат автоматично селектирани, заедно с двамата най-бързи на 200 метра, а останалите места ще бъдат попълнени от селекционна комисия.“

“За смесената щафета 4х100 метра (жени) ще бъдат избрани първите три атлетки, пресекли финалната линия.“

Подобна схема ще се прилага и за отборите на 4х400 метра мъже и смесена щафета, където също ще бъдат избрани деветима атлети. “Най-бързите шестима, които пресекат финалната линия във финала на 400 метра при мъжете, ще бъдат автоматично селектирани, а останалите трима ще бъдат избрани от комисията на селекционерите.“

При жените също ще се търси дълбочина на състава, като общо девет атлетки са предвидени за отборите на 4х400 метра и смесената щафета. “За щафетите 4х400 метра жени и 4х400 метра смесена (жени) ще бъдат избрани общо девет атлетки. Най-бързите шест във финала на 400 метра при жените ще се класират автоматично.“

Начело на спринтьорите е Оманяла, който ще се изправи срещу най-бързия кениец за сезона Браун Мутара в състезание, което обещава да бъде изключително оспорвано. При жените спринтовите дисциплини ще бъдат водени от опитната Милисент Ндор и трикратната национална шампионка Естер Мбагари.

За Африканското първенство кенийската федерация е направила участието в квалификациите задължително за всички поканени атлети, подчертавайки важността на селекцията, базирана на заслуги. “Участието е задължително за всички поканени атлети. Избраните спортисти трябва да са покрили нормативите за участие на Африканското първенство по лека атлетика за мъже и жени 2026“, заявиха от ръководния орган.