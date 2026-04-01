Димитър Дерменджиев: Следваме плана си

Днес, втория отбор на Локомотив (Пловдив) ще играе с Асеновец в Асеновград. Срещата от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът ни интересува, дотолкова, че да намерим на терена печелившото противодействие срещу него. Не се вълнуваме от позицията му в класирането. Млад отбор сме, в процес на изграждане и от само себе си се подразбира, че нямаме право да подценяваме когото и да било. Важното е да играем всеки мач все по-добре и да правим възможното да го спечелим“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.