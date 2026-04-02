Янаки Милев достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Италия

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара. Българинът и Филип Хенинг (Република Южна Африка), поставени под номер 4 в схемата, победиха италианците Марко Фурлането и Джаникола Мизази с 6:2, 6:3 за 66 минути.

Милев и Хенинг поведоха с 5:1 по пътя към успеха в първия сет, а във втория направиха два пробива за крайната победа.

За място на полуфиналите двамата ще играят срещу други представители на домакините - Филипо Бордони и Аугусто Вирджили.

На сингъл Милев загуби в първия кръг от Макс Ханс Реберг (Германия) с 3:6, 6:4, 3:6.