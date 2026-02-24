Популярни
Александър Василев постигна победи на сингъл и на двойки в Анталия, Янаки Милев отпадна

  • 24 фев 2026 | 18:05
  • 187
  • 0

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Василев се класира за втория кръг на сингъл и за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара. 18-годишният Василев победи на сингъл с 6:3, 7:6(5) Грегорио Биондолило (Италия). Срещата продължи час и 39 минути. Българинът изостана с 1:3 в първия сет, но със серия от пет поредни гейма направи обрат. Той беше догонващ в резултата и в началото на втория сет, успя да изравни за 3:3, а след нов пробив при 6:5 сервираше за спечелването на мача. Италианецът обаче отговори с брейк и така се стигна до тайбрек. В него Василев навакса пасив от 1:3, поведе с 6:4 и от втората си възможност затвори мача.

Във втория кръг Василев ще играе срещу победителя от срещата между водача в схемата Зандро Коп (Австрия) и Матия Нанели (Италия).

В надпреварата на двойки Василев и Вардук Манукян победиха в първия кръг испанците Макс Алкала Гури и Карлес Кордоба с 4:6, 6:4, 10:7 за 99 минути игра.

Василев и Манукян направиха обрат от 2:4 до 6:4 във втория сет. В шампионския тайбрек двамата изостанаха с 0:3, но стигнаха до обрат до 9:4 и реализираха четвъртия си мачбол.

Другият национал Янаки Милев отстъпи на старта на сингъл с 3:6, 4:6 пред номер 5 в схемата Душан Обрадович (Сърбия) за 91 минути игра.

21-годишният Милев навакса пробив пасив в първия сет, но след 3:4 загуби два поредни гейма за крайното 3:6. Във втората част той допусна пробив в петия гейм за 2:3 и не успя да го върне до края на срещата.

Националът на България за Купа „Дейвис“ Илиян Радулов, който е поставен под номер 8 в схемата, ще стартира утре с мач срещу Игнасио Париска (Венецуела). 20-годишният Радулов игра финал на друг турнир в Анталия през миналата седмица.

Снимки: Startphoto

