Агуеро ще претърпи операция, след като се контузи в мач за ветерани

Легендата на Манчестър Сити Серхио Агуеро потвърди, че ще се подложи на операция, след като получи контузия по време на мач за ветерани в Аржентина.

Бившият нападател, който беше принуден да се оттегли преждевременно от професионалния футбол през 2021 година, предизвика сериозно безпокойство, когато беше изнесен от терена в мач за играчи над 35 години между отборите на Индепендиенте и Ривър Плейт. 37-годишният Агуеро получи травма в долната част на левия крак без контакт с противников състезател.

Въпреки че тимът му - Индепендиенте, си осигури победата с 2:0, атмосферата остана мрачна, докато бившият национал бе отведен директно в съблекалнята, а след това и в болница за медицински прегледи.

🇦🇷⛔️ Sergio Agüero se ROMPIÓ EL TENDÓN DE AQUILES en un partido senior disputado entre River e Independiente.



🚑 Probablemente tenga que ser intervenido quirúrgicamente.

Водещият голмайстор на Манчестър Сити за всички времена по-късно съобщи в социалните мрежи, че е разкъсал ахилесовото си сухожилие и ще претърпи операция.

„Искам да благодаря на всички момчета от Индепендиенте, а също и на тези от Ривър Плейт, които бяха притеснени“, добави Серхио Агуеро.