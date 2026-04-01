Агуеро ще претърпи операция, след като се контузи в мач за ветерани

  1 апр 2026 | 21:00
Легендата на Манчестър Сити Серхио Агуеро потвърди, че ще се подложи на операция, след като получи контузия по време на мач за ветерани в Аржентина.

Бившият нападател, който беше принуден да се оттегли преждевременно от професионалния футбол през 2021 година, предизвика сериозно безпокойство, когато беше изнесен от терена в мач за играчи над 35 години между отборите на Индепендиенте и Ривър Плейт. 37-годишният Агуеро получи травма в долната част на левия крак без контакт с противников състезател.

Въпреки че тимът му - Индепендиенте, си осигури победата с 2:0, атмосферата остана мрачна, докато бившият национал бе отведен директно в съблекалнята, а след това и в болница за медицински прегледи.

Водещият голмайстор на Манчестър Сити за всички времена по-късно съобщи в социалните мрежи, че е разкъсал ахилесовото си сухожилие и ще претърпи операция.

„Искам да благодаря на всички момчета от Индепендиенте, а също и на тези от Ривър Плейт, които бяха притеснени“, добави Серхио Агуеро.

Още от Футбол свят

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

  • 6 апр 2026 | 00:30
  • 645
  • 0
Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

  • 6 апр 2026 | 00:04
  • 525
  • 1
Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

  • 5 апр 2026 | 23:58
  • 1473
  • 2
Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

  • 5 апр 2026 | 23:53
  • 964
  • 0
АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 3054
  • 1
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 11744
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 52318
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 205120
  • 856
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 29654
  • 130
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 35238
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 11744
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 46719
  • 43