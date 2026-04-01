  • 1 апр 2026 | 20:33
Андреа Христов ще бъде извън терена още 12 дни заради травма на рамото

Българският защитник Андреа Христов ще пропусне мачове на клубния си тим Визела за още 12 дни, след като възстановяването му на травмата на рамото върви по план. Христов получи травмата на лявата ръка по време на победата с 1:0 над Фергейрош в 25-ия кръг на португалската Втора лига, където игра на високо ниво пълни 90 минути, и след това не беше в състава за домакинството на Лузитания и гостуването на Пеняфиел.

Рехабилитацията след лекарската интервенция обаче върви много добре и снажният български защитник вероятно ще бъде в групата за гостуването на Фейрензе в 12-ия кръг на Лига 2 Португал.

Тимът на Визела е на 5-о място в класирането с 44 точки, на 1 от 3-ия Тореензе и на 6 от 2-ия Академико Визеу. Първите два отбора в крайното класиране влизат директно в елита на Португалия, а заелият 3-ата позиция отбор играе допълнителен плейоф за още една квота.

