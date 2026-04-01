Първото състезание по планинско бягане „Apriltsi Run” ще премине по стъпките на героите от Априлското въстание в Балкана на 17 май. Това съобщиха организаторите на проявата на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Троян.

Събитието се организира от сдружение „Троян в бъдещето“ в партньорство с Община Априлци и регионален клон „34-ти пехотен троянски полк“ на Национално дружество „Традиция“. Подкрепа на участващите ще окажат от Планинската спасителна служба – отряд Троян, „Академия първа помощ“ и Българската асоциация за боуен терапия. Водещ на събитието ще бъде телевизионният журналист Николай Василковски.

Спортното състезание е част от програмата, с която Община Априлци ще отбележи 150-та годишнина от Новоселското въстание – част от епилога на Априлското въстание в този край. В исторически план на 2 май 1876 г. в Новоселската котловина избухва въстание и е обявена първата република в България, която съществува девет дни, преди въстанието да бъде кърваво потушено, припомниха организаторите. Това е и причината слоганът на състезанието да бъде „По следите на героите“.

“Създадохме това събитие не просто като състезание, а като преживяване, което съчетава спорт, природа и история – историята на региона, на Априлци и новоселци. Идеята ни не е участниците просто да преминат по трасето, а да го усетят – да усетят духа и историята на Балкана, на едно величаво място, свързано с Априлската епопея“, каза Николай Тодоров от сдружение „Троян в бъдещето“.

По думите на кмета на Априлци инж. Тихомир Кукенски състезанието има потенциал да се превърне в една от емблемите на планинската община. „Априлци е не само място с изключителна природа, но и с дълбока историческа памет. Тук, в подножието на Стара планина, се пази духът на Новоселското въстание – част от Априлската епопея. Това въстание е по-различно, защото тук се стига до обявяване на Новоселска република, която просъществува девет дни – за разлика от други райони, където въстанието е потушено още в зародиш“, подчерта той. По думите му „Apriltsi Run“ не е просто спортно събитие, а истинско пътуване в историята и Общината застава зад него, защото то е не само възможност за развитие на туризма и привличане на нови посетители, но и за създаване на традиция, с която градът да се гордее.

Председателят на НД „Традиция“ Христо Калистерски подчерта, че мисията на сдружението е да съхранява и предава българската история, не просто като факти, а като усещане – за памет, дух, национална гордост и човешки ценности. Това съответно е и причината регионалният му клон да се включи в инициативата.

“Въстанието в Априлци за нас не е просто историческо събитие, а пример за жертвоготовност, смелост и стремеж към свобода. По време на събитието ще се опитаме да „оживим“ историята чрез възстановки и сценки, така че участниците не само да бягат, но и да я преживеят“, разказа Калистерски.

Състезателят по планинско бягане и член на „Троян в бъдещето“ Петър Христов представи беговите маршрути, които са с дължина 3 км, 8 км и 26 км. По трасето ще има подкрепителни пунктове, както и интересен елемент – участници ще могат да събират печати от „четници“, разположени по маршрута. Безопасността ще бъде осигурена от доброволци, медицински екипи и Планинската спасителна служба, разказа той.

Част от мисията на сдружение „Троян в бъдещето“ е и социална – включително участие в инициативи за борба с рака. По тази причина по време на събитието ще има безплатни профилактични прегледи и информационна кампания, реализирани съвместно с Българското дружество за борба с рака, каза още Николай Тодоров.

До момента вече са записани около 130 участници, но практиката е показала, че най- много бегачи се записват непосредствено преди самото състезание, добави той. Организаторите посочиха още, че предвид атмосферните условия е възможно състезателите буквално да бягат в три сезона, минавайки през пролет, лято и зима.