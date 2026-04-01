Сиана Жилева в топ 6 на Европейското по скуош

  • 1 апр 2026 | 16:50
Сиана Жилева зае престижното 6-о място на Европейското индивидуално първенство по скуош до 19 години, което се проведе в Краков (Полша).

За първи път България участва с четири състезателки в категория момичета, като освен 17-годишната Жилева страната ни представиха връстничките й Емма Петева и София Георгиева и 16-годишната Ема Божилова. Те се бориха в конкуренцията на 53 състезателки от Стария континент.

Жилева почиваше в първи кръг, след което постигна две победи с по 3:0 гейма срещу състезателки от Норвегия и Чехия. На 1/4-финалите тя се бори здраво срещу поставената под №2 в схемата Мариан Ейса (Великобритания), но отстъпи с 2:3 гейма (9:11, 11:8, 11:8, 8:11, 4:11).

Впоследствие в битката за разпределение на местата от 5-о до 8-о българката победи Ренске Хунтелаар от Нидерландия с 4:1 (11:6, 8:11, 12:10, 11:7), но след това допусна поражение в пет гейма срещу англичанката Хариет Броудбридж - 6:11, 8:11, 11:7, 11:7, 2:11.

С резултатите си Сиана Жилева доказа, че е сред най-силните в Европа, въпреки утвърдени скуош школи като Франция и Англия. Както е известно, наскоро тя спечели в Утрехт (Нидерландия) своята първа титла в турнирите на Професионалната скуош асоциация (PSA).

Треньори на талантливите ни момичета, които през ноември миналата година станаха шампионки в отборната надпревара на Балканското първенство в Букурещ (Румъния), са Стоил Жилев и Николай Ангелов.

Скуошът вече е част от олимпийското семейство и ще направи своя дебют на най-голямата спортна сцена по време на Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

