Кристиян Димитров отново на ринга на MAX FIGHT

Един от най-титулуваните български боксьори в последните години, Кристиян Димитров, отново ще се качи на професионалния ринг, въпреки че неотдавна намекна за възможно оттегляне от спорта. Новината за неговото участие на ELITBET MAX FIGHT 64 предизвика сериозен интерес сред феновете, тъй като мнозина смятат, че 34-годишният състезател е на прага на края на активната си кариера.

Състезателят на боксов клуб „Левски“ има много сериозна визитка при аматьорите зад гърба си, а на 4 април в спортен комплекс “Г.С.Раковски” (двора на Военна академия) му предстои мач номер 4 при професионалистите. Той ще се изправи срещу гръка Харилаос Малихудис в 4-рундов мач в полутежка категория.

Билетите вече са в продажба ексклузивно в платформата на kupibileti.bg.

Високият 190-сантиметра боец от Сливен влиза в срещата с професионален рекорд 2 победи и 1 равенство, но истинската тежест зад името му идва от впечатляващата му аматьорска кариера. С над 220 мача, 11 титли от републикански първенства и две балкански титли, Димитров е сред най-утвърдените имена в българския бокс. Той е и дългогодишен национал, участвал на редица европейски и световни форуми, както и победител в World Series of Boxing с отбора на Italia Thunder. Тази година стигна до четвъртфиналите на най-стария международен боксов турнир – Купа „Странджа“.

Допълнителна стойност към опита му придава фактът, че е бил спаринг партньор на братята Пулеви, което го поставя в елитна компания и му дава поглед върху бокса на най-високо ниво. В последните месеци той направи ключова крачка в кариерата си, присъединявайки се към боксов клуб „Левски София“, където тренира под ръководството на световен шампион на Универсалната боксова организация. (UBO) в супер-средна категория Владимир Георгиев.

„Не съм приключил с бокса. Имам още какво да покажа и чувствам, че сега е моментът да дам най-доброто от себе си - споделя Димитров. - Хората може да са си помислили, че се отказвам, но истината е, че просто търсех правилната мотивация и среда.“

От другата страна на ринга ще застане Харилаос Малихудис – 33-годишен боксьор от Атина, Гърция, с професионален баланс 3 победи (1 с нокаут) и 6 загуби. Роден в Кавала, той разчита на силови удари и класически прав гард. Известен с прякора си „Светецът“, Малихудис залага на дисциплина и тактическа игра в ринга.

Очакванията към срещата са високи, особено след атрактивното представяне на Димитров на ELITBET MAX FIGHT 63, когато той успя да държи публиката на крака през целия двубой срещу Станислав Кунов, а срещата бе обявена за „Мач на вечерта“. Сега феновете ще искат да видят не просто победа, а категорично завръщане и заявка за по-сериозно присъствие в професионалния бокс.

„Всеки мач вече е важен за мен. Не се бия просто за победи, а за наследство“, казва още Димитров. А ако думите му се превърнат в действия на ринга, българската публика със сигурност ще има още много поводи за гордост.