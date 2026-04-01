Антъни Генов с ранна загуба на двойки на "Чаланджър" в Италия

Антъни Генов отпадна на старта на двойки турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75“ в Барлета, Италия, с награден фонд 97 хиляди долара.

24-годишният българин и партньорът му Фин Бас (Великобритания) отстъпиха на поставените под номер 1 Филип Дуда (Чехия) и Стефан Латинович (Сърбия) със 7:6(5), 6:7(5), 8-10 за малко над два часа игра.

Генов и Бас размениха по един пробив със съперниците си в първия сет, а в тайбрека успяха да реализират първия си сетбол. Във втория сет пробивите бяха по два и отново се стигна до тайбрек, а първите поставени успяха да го спечелят и да изравнят общия резултат.

В дългия тайбрек до 10 точки, който трябваше да реши изхода, тандемът на българина беше равностоен и спаси първите два мачбола на опонентите си, дошли при подаване на Генов и Бас, но при първата си възможност на собствен сервис Дуда и Латинович затвориха срещата.