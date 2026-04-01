  3. Александър Донски отпадна на крачка от основната схема на "Чаланджър 100" в Менорка

  • 1 апр 2026 | 15:41
  • 873
  • 0
Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски загуби във финалния втори кръг на квалификациите на сингъл на турнира на клей от сериите „Чалънджър 100" в Менорка (Испания) с награден фонд 160 680 евро.

Донски загуби от поставения под №5 в схемата пресявките представител на домакините Алекс Мартинес с 2:6, 6:7(3). Срещата продължи час и 42 минути.

Мартинес, 422-и в световната ранглиста, стартира силно и поведе с 5:1 по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част 27-годишният Донски пропиля ранен аванс от 3:1 гейма и се стигна до тайберк. В него 25-годишният испанец дръпна с 4:1 точки и до края не позволи да бъде застигнат.

Българинът все пак си осигури 2 точки за световната ранглиста на сингъл, в която заема 704-ото място.

Донски ще участва и в надпреварата на двойки. Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 2, ще срещат в първия кръг Александър Мерино (Перу) и Кристоф Негриту (Германия).

