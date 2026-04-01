Нов обрат в родната борба

Източници на Sportal.bg разкриват, че рокади в националния състав по свободна борба при мъжете са се случили в последния момент преди подаването на заявки за участие в предстоящото европейско първенство между 20-ти и 26-ти април в Тирана.

За "свободняците" в крайна сметка ще се състезават натурализираните Шамил Мамедов и Ален Хубулов. Това е факт след изискване на главния треньор в този стил Радослав Великов, който е бил категоричен, че напуска поста си като селекционер, ако не бъде одобрен списък от спортисти за европейското с участие на Мамедов и Хубулов и е подал оставка. Управителният съвет е одобрил списъка на Великов на извънредно събрание във вторник (32.03) и е помолил Великов да оттегли оставката си.