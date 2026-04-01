Григор Димитров ще участва на Ultimate Tennis Showdown

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще участва на Ultimate Tennis Showdown (UTS) - иновативен тенис турнир, който събира едни от най-големите звезди на световния тенис. Събитието ще се проведе в Ним, Франция, и ще срещне осем тенисисти, които са или са били в Топ 15 на световната ранглиста през последните 12 месеца.

На 3 и 4 април видеоплатформата VOYO ще предложи на българската публика ексклузивен достъп от четвъртфиналната фаза до финала на турнира, който е модерна алтернатива на традиционния тенис, с бързи мачове, иновативно шоу, интервюта и коучинг на живо. Форматът дава възможност за повече интеракция между спортисти и зрители, като дава възможност на публиката да чуе разговорите между тенисистите и техните треньори, като превръща всеки двубой в истински спектакъл и променя начина, по който тенисът се играе и гледа.

Програмата на VOYO започва в петък, 3 април, с четвъртфиналите на турнира. В първия си мач от турнира Григор Димитров ще срещне водача в схемата Феликс-Оже Алиасим. Освен Григор Димитров и Алиасим, в UTS участие ще вземат Стефанос Циципас, Андрей Рубльов, Каспер Рууд, Карен Хачанов, Юго Юмбер и Александър Бублик. В рамките на деня ще бъдат излъчени общо четири мача, като първият започва в 14:30 ч., а последният - в 17:30 ч. В събота, 4 април, феновете ще проследят решаващия ден от надпреварата с общо пет мача. Началото е в 13:00 ч., а кулминацията на турнира е големият финал, който започва в 17:30 ч.

Мачовете от UTS в Ним ще се изиграят в Арена де Ним - емблематичния римски амфитеатър от края на I век сл. Хр., един от най-добре съхранените в света.

Снимки: Imago