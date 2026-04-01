Радукану пропуска турнира в Линц

Британската тенисистка Ема Радукану няма да участва в турнира по тенис WTA 500 в Линц, Австрия, насрочен за следващата седмица. От нейния щаб потвърдиха, че в момента тя е фокусирана върху възстановяването си след заболяване и не е готова да се състезава, съобщи Sky Sports.

Решението за оттегляне от турнира е взето в най-добрия интерес на здравето на Радукану. Настоящият приоритет остава пълното възстановяване, което ще ѝ позволи да се завърне на корта в отлична форма, казвах от щаба на тенисистката.

Последният турнир на Ема Радукану беше в Индиън Уелс, САЩ. Тя загуби от американската тенисистка Аманда Анисимова с 1:6, 1:6 в третия кръг. Мачът продължи 52 минути.