Нов протест срещу президента на българския кикбокс

Приблизително 100 клуба от цялата страна се изправят срещу управлението на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай.

На изминалото отчетно Общо събрание въпросните клубове снеха доверието към председателя Галин Димов и УС на федерацията по кикбокс. Всички потърпевши клубове, треньори, състезатели искат оставка на сегашното ръководство и спешно свикване на извънредно изборно Общо събрание.

"На 02.04 2026 г. (четвъртък) в 12:00 ч. всички потърпевши - близо 2000 души - деца, родители и треньори ще се съберат пред сградата на Министерството на младежта и спорта в столицата, в знак на протест и търсене на отговор защо Българска конфедерация по кикбокс и муай тай не желае да свика Извънредно ОС, защо не се вслушат в желанието на клубовете, защо бюджета продължава да се разходва за лични цели, а не за спорт", пише в обща декларация на протестиращите.