  Нов протест срещу президента на българския кикбокс

Нов протест срещу президента на българския кикбокс

  • 1 апр 2026 | 14:17
Нов протест срещу президента на българския кикбокс

Приблизително 100 клуба от цялата страна се изправят срещу управлението на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай. 

На изминалото отчетно Общо събрание въпросните клубове снеха доверието към председателя Галин Димов и УС на федерацията по кикбокс. Всички потърпевши клубове, треньори, състезатели искат оставка на сегашното ръководство и спешно свикване на извънредно изборно Общо събрание. 

"На 02.04 2026 г. (четвъртък) в 12:00 ч. всички потърпевши - близо 2000 души - деца, родители и треньори ще се съберат пред сградата на Министерството на младежта и спорта в столицата, в знак на протест и търсене на отговор защо Българска конфедерация по кикбокс и муай тай не желае да свика Извънредно ОС, защо не се вслушат в желанието на клубовете, защо бюджета продължава да се разходва за лични цели, а не за спорт", пише в обща декларация на протестиращите.

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

Тежък инцидент беляза републиканско първенство по борба във Враца

Най-младата състезателка в UFC впечатли с нокаут в Лас Вегас

Легендата на борбата Георги Мърков чества 80-годишнина днес

Сребро и два бронза за кадетите ни на Европейската купа по джудо в Азербайджан

Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

