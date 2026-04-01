Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
Петра Квитова роди близначки

  • 1 апр 2026 | 13:59
  • 17506
  • 3
Двукратната шампионка на “Уимбълдън” и бивша №2 в света Петра Квитова обяви щастлива новина. На 30 март чешката тенисистка е родила близначки и вече е майка на три деца.

Квитова публикува в Инстаграм трогателна снимка на крачетата на Емма и Елла, а това отприщи вълна от поздравления както от феновете й, така и от нейни колежки на корта.

Гарбине Мугуруса, Магдалена Рибарикова, Елена Веснина, Каролине Гарсия, Карла Суарес Наваро, Слоун Стивънс, Барбора Крейчикова, Марион Бартоли, Саманта Стосър и много други отправиха своите благопожелания към щастливата Петра.

Квитова и Иржи Ванек - нейн съпруг и бивш треньор, имат и син Петър, който се появи на бял свят през юли 2024 година.

Няколко месеца по-късно тя опита да се завърне в тура, но не й се получи. 36-годишната чехкинята натрупа 8 загуби при само една победа и в края на август след катастрофално поражение с 1:6, 0:6 от французойката Диан Пери на US Open, трябваше да признае, включително пред самата себе си, че приоритетите ѝ са се променили. В крайна сметка тя предпочете да се посвети на семейството си и появата на Емма и Елла са резултат от това нейно решение.

Петра Квитова и Иржи Ванек сключиха брак през юли 2023 година на церемония край Прага. Треньорът има и две деца от предишната си съпруга Маркета, с която са раздели заради тенисистката.

Следвай ни:

Още от Тенис

Виж всички

Водещи Новини

