Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
Най-възрастният участник в Маратон Стара Загора 2026 получи специална грамота от Община Стара Загора

  • 1 апр 2026 | 13:33
  • 525
  • 0
Със специални отличия от Община Стара Загора бе награден 89-годишният Иван Георгиев, който бе най-възрастният участник в Маратон Стара Загора 2026. Той бе отличен за своето достойно представяне, спортен дух и вдъхновяващ пример, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. След успешното си участие в дистанцията 5 километра той получи бронзов медал за трето място при ветераните над 55 години, както и подаръци от спонсорите на събитието. В знак на признание за неговия ентусиазъм, постоянство и любов към спорта, Община Стара Загора му връчи и специална грамота за „най-голям ентусиаст“.

Отличията бяха връчени от началника на отдел „Спортни дейности“ Петко Крумов, който поздрави Иван Георгиев и подчерта, че подобни участници са истинско вдъхновение за всички със своята отдаденост и личен пример. Поздрав към наградения отправи и председателят на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности Красимира Чахова, която отбеляза, че с участието си Иван Георгиев показва, че активният начин на живот и любовта към спорта нямат възраст, посочват от пресцентъра.

В 11-ото издание на маратона участие взеха рекордните за състезанието общо близо 1500 бегачи, в четири дистанции. При мъжете победител бе Кенеди Роно, а при дамите златото грабна Гладис Кипротич.

Следвай ни:

