Изабелла Шиникова започна с убедителна победа на сингъл в Египет

Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №2 в схемата българка победи убедително с 6:3, 6:0 15-годишната квалификантка Андреа Лола Попович (Франция). Срещата продължи точно един час.

Шиникова изоставаше с 2:3 в първия сет, но спечели следващите десет гейма, за да триумфира.

Във втория кръг българката ще играе срещу победителката от мача между квалификантките Дога Тюркмен (Турция) и Кая Найзер (Словения).

Вчера Шиникова се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Елена-Теодора Кадар (Румъния), поставени под №1 в схемата, победиха Ксения Ерш (Беларус) и Миряна Йованович (Сърбия) с 6:2, 6:7(1), 10-3, а следващите им съпернички ще бъдат Лайма Владсон (Узбекистан) и Дария Горска (Полша).

По-късно днес Йоана Монева ще играе в първия кръг на сингъл срещу Дария Горска (Полша).