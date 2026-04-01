  3. Калин Златков и Анина Цурбриген с титлите в гигантския слалом на Държавното

  • 1 апр 2026 | 13:23
Националите Калин Златков и Анина Цурбриген спечелиха титлите в гигантския слалом от Държавното първенство по ски алпийски дисциплини, което се проведе в Банско. Във вторник двамата триумфираха в същата дисциплина и в състезанието за купа "Пирин".

При мъжете надпреварата бе много интересна и равностойна, а 25-годишният Златков спечели с общо време от 2:00.48 минути. Той бе трети след първия манш, но във втория премина за 1:01.06 минути, което бе и най-доброто време.

Втори на 0.26 секунди завърши Константин Стоилов, който постигна втори резултат и в двата манша. Трети на 1.32 секунди финишира Атанас Петров.

Марко Семерджиев, който бе лидер след първия манш, допусна грешка във втория и не завърши. Същото се случи и с Алберт Попов. Най-титулуваният български алпиец бе пети след първия манш и не успя да завърши във втория.

При жените 22-годишната Цурбриген бе без конкуренция. Тя финишира за 2:04.11 минути. Втора на 7.31 секунди зад нея приключи швейцарката Мара ван дер Фалк. Трета на 9.37 секунди е Ева Колева. В топ сред българките е и Зорница Серафимова, която е четвърта в общото класиране на 11.34 секунди зад Цурбриген.

Участие в Държавното първенство взеха 39 мъже и 15 жени. В четвъртък състезанията в Банско продължават със стартовете за купа "Пирин", валидни за ФИС.

