  4. Байерн Мюнхен излъга Фенербахче в Германия

Байерн Мюнхен излъга Фенербахче в Германия

  • 1 апр 2026 | 22:10
Отборът на Байерн Мюнхен победи с 85-76 Фенербахче в първия мач от 35-ия кръг на Евролигата. Срещата стартира силно за домакините от Германия, които след първите 10 минути вече си бяха осигурили комфортен аванс от 13 точки (25-12). Въпреки равенството във втората четвърт (18-18), те са оттеглиха с добра преднината на почивката (43-30).
След паузата турският гранд вдигна оборотите и успя да спечели третата част с 30-24, намалявайки изоставането си на 7 точки. Немският тим успя да увеличи разликата на 9 точки, печелейки заключителните минути с 18-16, а с това и мача.

Байерн е с 15 победи и 20 загуби в сметката си от началото на сезона, а тимът от Истанбул е лидер в таблицата с баланс от 23 успеха и 12 поражения до този момент.

