Боец на UFC отнесе едногодишно наказание заради допинг

Независимата антидопингова агенция на UFC наложи ново наказание на състезател. Боец от категория муха на UFC ще бъде извън октагона за няколко месеца. Combat Sports Anti-Doping (CSAD), независимата антидопингова агенция на организацията, обяви, че Алиби Идирис е приел едногодишно наказание за употреба на забранено вещество.

Идирис е дал положителна проба за хидрохлоротиазид – диуретик, който е забранен по всяко време съгласно списъка със забранени вещества на UFC в категорията „Диуретици и маскиращи агенти“. Пробата е взета на 21 февруари, в същия ден, в който той постигна победа с единодушно съдийско решение над Оди Озбърн на UFC Хюстън. Вследствие на това, резултатът от двубоя е променен на „несъстоял се“ (No Contest) от Департамента за лицензиране и регулация на Тексас.

Според CSAD, след като е бил уведомен за положителния тест, Идирис е признал, че е използвал хидрохлоротиазид, за да успее да влезе в категорията за двубоя с Озбърн. Въпреки съдействието му, CSAD е наложила 12-месечното наказание поради „сериозността на съзнателната употреба на диуретик по време на бойната седмица и предимството, което е получил при достигането на договореното тегло“.

Идирис, който е участник в сезон 33 на The Ultimate Fighter, ще има право да се завърне в състезанията на 21 февруари 2027 г.