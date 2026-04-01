Боец на UFC отнесе едногодишно наказание заради допинг

  • 1 апр 2026 | 10:18
Независимата антидопингова агенция на UFC наложи ново наказание на състезател. Боец от категория муха на UFC ще бъде извън октагона за няколко месеца. Combat Sports Anti-Doping (CSAD), независимата антидопингова агенция на организацията, обяви, че Алиби Идирис е приел едногодишно наказание за употреба на забранено вещество.

Идирис е дал положителна проба за хидрохлоротиазид – диуретик, който е забранен по всяко време съгласно списъка със забранени вещества на UFC в категорията „Диуретици и маскиращи агенти“. Пробата е взета на 21 февруари, в същия ден, в който той постигна победа с единодушно съдийско решение над Оди Озбърн на UFC Хюстън. Вследствие на това, резултатът от двубоя е променен на „несъстоял се“ (No Contest) от Департамента за лицензиране и регулация на Тексас.

Според CSAD, след като е бил уведомен за положителния тест, Идирис е признал, че е използвал хидрохлоротиазид, за да успее да влезе в категорията за двубоя с Озбърн. Въпреки съдействието му, CSAD е наложила 12-месечното наказание поради „сериозността на съзнателната употреба на диуретик по време на бойната седмица и предимството, което е получил при достигането на договореното тегло“.

Идирис, който е участник в сезон 33 на The Ultimate Fighter, ще има право да се завърне в състезанията на 21 февруари 2027 г.

