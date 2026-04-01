БОК номинира тенисиста Иван Иванов за най-добър млад спортист на Европа

Българският олимпийски комитет номинира тенисиста Иван Иванов за наградите „Пьотър Нуровски“, които се връчват на най-добрите млади спортисти от Европейските олимпийски комитети (EOK). Решаващ глас имаше Комисията на спортистите с председател двукратната олимпийска шампионка Мария Гроздева.

„Тази година имаше изключителна конкуренция сред спортистите, защото федерациите представиха много силни кандидатури – на млади наши шампиони, които са завоювали световни и европейски титли. Изборът беше много труден, но показа, че имаме талантливо младо поколение, което тепърва ще носи медали на България от големи първенства и ще представя по най-добрия начин страната ни. Благодаря на всички олимпийски федерации, които направиха своите предложения и участваха в номинационния процес“, каза председателят на БОК Весела Лечева.

През 2025 г. Иван Иванов стана световен шампион за юноши. Той е и първият българин, завършил годината като №1 в ранглистата на ITF за юноши. Иванов спечели титлите на сингъл в турнирите от Големия шлем - Уимбълдън и US Open. Иван Иванов бе избран за най-добър млад спортист на България и влезе в десетката на Спортист на годината.

Последният носител на престижната награда на ЕОК, но в нейното зимно издание, е Малена Замфирова. Сноубордистката стана първата българка с отличието, като в Малта грабна публиката с впечатляваща реч.

„Няма да забравя силните думи на Малена. Няколко месеца по-късно тя преживява тежък период, но съм убедена, че подкрепата и любовта, които получи, ще й дадат сили да продължи по този път – не само на елитен спортист, но и на ролеви модел“, добави Лечева.

Наградата „Пьотър Нуровски“ е учредена през 2011 г. През 2016 г. беше взето решение да се разшири обхватът й чрез създаване на издания за летни и зимни спортове.

Петте победители в конкурса ще получат плакет, но и парична награда, която да инвестират в своята подготовка. Наградата за първо място е 15 000 евро, за второ - 8000 евро, за трето – 5000 и за четвърто и пето – 3000 евро.