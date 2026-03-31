  Унгария не успя да пробие "бетона" на Гърция

Унгария не успя да пробие "бетона" на Гърция

  • 31 март 2026 | 22:24
Отборите на Унгария и Гърция не излъчиха победител в контролна среща помежду си, играна на стадион "Пушкаш Арена" в Будапеща. Мачът приключи при резултат 0:0, въпреки усилията на домакините да запишат победа пред собствена публика.

"Маджарите" контролираха играта и създадоха няколко чисти положения. Най-активен в предни позиции беше Роланд Шалай, който на няколко пъти се оказа на стрелкова позиция, но му липсваше точност в завършващия удар.

Гърците разчитаха предимно на стабилна защита и контраатаки. Те имаха своите моменти, но унгарската отбрана, въпреки кадровите проблеми и липсата на ключови играчи поради контузии, се справи отлично.

Гръцкият вратар Константинос Цолакис беше подложен на сериозен натиск, особено през второто полувреме, когато Унгария се хвърли в атака, за да зарадва феновете в Будапеща. Той спаси опасни удари на Донат Барани и на Доминик Собослай от фаул.

В крайна сметка мачът завърши без голове и без победител, но и двата тима могат да извадят позитиви, които да вземат от него.

Още от Футбол свят

Кристиано убеждава Каземиро да избере него пред Меси

Скандал с продажбата на "Сан Сиро", финансова полиция влезе в кметството на Милано

Камавинга: В Реал Мадрид вече не сме като Кроос, Модрич или Каземиро

Изпълнителният директор на Нюкасъл: Еди Хау е нашият мениджър, след края на сезона ще говорим за бъдещето

Шлотербек отрече, че се е разбрал за нов договор с Борусия (Дортмунд)

Конфликтът между Наполи и Лукаку ескалира, клубът размаха пръст на белгиеца в официална позиция

Играят се баражите за Световното - Швеция отново излезе напред срещу Полша

Босна и Херцеговина 0:1 Италия, "адзурите" водят на почивката, но са с човек по-малко

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

България U21 се бори много, но отново изгуби точки от Азербайджан - шансовете за класиране намаляха

Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

