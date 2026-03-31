Унгария не успя да пробие "бетона" на Гърция

Отборите на Унгария и Гърция не излъчиха победител в контролна среща помежду си, играна на стадион "Пушкаш Арена" в Будапеща. Мачът приключи при резултат 0:0, въпреки усилията на домакините да запишат победа пред собствена публика.

"Маджарите" контролираха играта и създадоха няколко чисти положения. Най-активен в предни позиции беше Роланд Шалай, който на няколко пъти се оказа на стрелкова позиция, но му липсваше точност в завършващия удар.

Гърците разчитаха предимно на стабилна защита и контраатаки. Те имаха своите моменти, но унгарската отбрана, въпреки кадровите проблеми и липсата на ключови играчи поради контузии, се справи отлично.

Гръцкият вратар Константинос Цолакис беше подложен на сериозен натиск, особено през второто полувреме, когато Унгария се хвърли в атака, за да зарадва феновете в Будапеща. Той спаси опасни удари на Донат Барани и на Доминик Собослай от фаул.

В крайна сметка мачът завърши без голове и без победител, но и двата тима могат да извадят позитиви, които да вземат от него.